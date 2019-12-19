8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu - Son Dakika Dünya

8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu

6 saat önce

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu.

8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu, System.String[]

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu.

22,9 milyon takipçisi olan "Ryan's World" adlı hesabın sahibi Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolarlık geliriyle Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

İlk 10'daki YouTuber'ların toplam geliri 2019'da 162 milyon dolara ulaştı.

Forbes dergisinin liste şöyle:

  1. Ryan Kaji: 26 milyon dolar
  2. Dude Perfect: 20 milyon dolar
  3. Nastya: 18 milyon dolar
  4. Rhett and Link: 17,5 milyon dolar
  5. Jeffree Star: 17 milyon dolar
  6. Preston Arsement: 14 milyon dolar
  7. PewDiePie: 13 milyon dolar
  8. Markiplier: 13 milyon dolar
  9. Daniel Middleton: 12 milyon dolar
  10. Evan Fong: 11,5 milyon dolar

Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videolarıyla her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Ryan'ın 2016'da yayımladığı bir videosu 1,9 milyar kez izlendi. 5 dakika 56 saniyelik bu videoda Ryan, bahçelerindeki şişme su kaydırağına gizlenmiş plastik sürpriz yumurtaları buluyor.

Listede ikinci sırada yer alan Dude Perfect'te 30'lu yaşlardaki beş arkadaş oyuncaklarla oynuyor.

Altı farklı hesabında 107 milyon abonesi olan beş yaşındaki Anastasia Radzinskaya listeye bu yıl girdi. Anastasia, babasıyla çektiği videolarla tanınıyor.

Serabral palsi (beyin felci) hastası olarak doğan Anastasia annesinin tedavisi sırasında çektiği videolarla üne kavuşmuştu. Rusya'da doğan Anastasia, Florida'da yaşıyor.

'YouTuber'ların çok azı başarılı olabiliyor"

İnternet kültürü üzerine yazılar yazan, "YouTubers" adlı kitabın yazarı Chris Stokel-Walker, Ryan Raji'nin "uç bir örnek" olduğunu belirterek YouTuber olmak isteyenlerin çok azının başarılı olabildiğine dikkat çekti.

Stokel-Walker, BBC'ye "YouTuber'ların yüzde 96,5'i ABD'deki yoksulluk sınırının üstünde bir gelir edemiyor. İçerik üreticilerinin sayısı sürekli artıyor ve rekabet büyüyor" dedi.

Amerikan düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'ne göre içinde çocukların olduğu YouTube videoları, yüksek sayıda abonesi olan hesaplardan yayımlanan diğer videolardan ortalama üç kat daha fazla izleniyor.

Forbes, Teksas, Star, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti

Son Dakika Haberleri
19:15 İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? Üniversite YÖK kararıyla devredildi - Son Dakika Haber
19:15 Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevinin eski bakan Hasan Diab'a verildi - Son Dakika Haber
19:15 YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresinin Marmara Üniversitesine devrine karar verdi - Son Dakika Haber
19:13 Son Dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika Haber
19:01 Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika Haber
18:34 Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:24:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]