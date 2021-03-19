8 yaşındaki SP hastası Miray'ın 'ilk adım' mutluluğu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde doğuştan Serebral Palsi (SP) hastası olan Miray Zeynep Kazak (8), hayırseverlerin kendisine özel yaptırdığı yürüteçle ilk adımlarını attı.

Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde yaşayan Yüksel ve Aysel Kazak çiftinin 3 çocuğundan biri olan Miray Zeynep, doğumda beyninin oksijensiz kalması sebebiyle SP hastası olarak dünyaya geldi. Beyin fonksiyonlarını tam olarak kullanamadığı için yürüyemeyen Miray Zeynep Kazak'a, hayırsever iş insanlarının destekleriyle özel yürüteç yapıldı. İlk adımlarını atan Miray Zeynep, "Okula, parka gitmek istiyorum, arkadaşlarımla oynamak istiyorum." dedi.

Kızının 8 yaşında ilk adımını attığını söyleyen Aysel Kazak, "Miray Zeynep prematüre olarak dünyaya geldi. 7 aylık doğmuştu ve bu nedenle kuvözde kaldı. Kuvözde kaldığı için de oksijensiz kalmış ve bedensel anlamda sıkıntı olmuş. Kızım yürüyemiyor. Çok şükür halimize, ilk adımımızı bu cihazımızla attık. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi şeyler bekliyor bizi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yaşıtlarına göre büyümesi çok güzel ilerliyor. Adımlarımızı atmamız için hayırseverlerin ön ayak olması gerekiyordu. Çok büyük destekleri oldu. Onlar sayesinde ilk adımımızı attık. Hayırsever arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.'EN BÜYÜK HAYALİM ELİNDEN TUTUP OKULA GÖTÜRMEK'Miray Zeynep'in okumayı çok istediğini söyleyen Aysel Kazak, "Hayalim, kızımın bağımsız yürüyebilmesi. Tek başına birçok şeyi başarabilmesini istiyorum. Bu konuda umutlarımız da var. Zeynep çok dolu bir çocuk. Özellikle okumayı çok istiyor. Arkadaşlarıyla oynamayı çok istiyor. Elinden tutup, ben de onunla okula gitmek istiyorum. Kızım ile çok büyük hayallerimiz var. İnşallah hepsini gerçekleştireceğiz. Zeynep'in ilk adımını attığını gördüğüm anda çok değişik bir duygu hissettim. İnsanın evladının ilk adımını atmasını görmeyi tarif edemezsiniz. Bu anlatılmaz, yaşanır. Benim en büyük hayalim elinden tutup, onu okula götürmek, parka götürmek. İnşallah hepsi gerçekleşecek" şeklinde konuştu.'ZEYNEP ADIMLARINI ATMAYA BAŞLADI'

Zeynep'in gelişiminin ilerleyen dönemlerde daha iyi olacağını söyleyen hayırsever Abdulmenaf Çelik ise, "Zeynep bu anlamda yardım ettiğimiz yedinci çocuğumuz. Zeynep'in durumunu duyduktan sonra yardımcı olmak istedik ve kendisine gelerek ölçülerini aldık. İş insanlarından gerekli olan maliyeti topladıktan sonra Zeynep'in cihazının siparişini verdik. Şu an Zeynep adımlarını atmaya başladı. Gelişimi ilerleyen dönemlerde daha iyi olacak inşallah. Yalnızca Zeynep değil, onun gibi birçok insanımız var. Onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

- Kocaeli