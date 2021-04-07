8 yaşındaki Toprak kazada yaralandı, anneannesi gözyaşı döktü - Son Dakika

8 yaşındaki Toprak kazada yaralandı, anneannesi gözyaşı döktü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Toprak Akyol (8) yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Toprak Akyol (8) yaralandı. Kaza haberini alıp, bölgeye gelen anneannesi, Toprak'ı yaralı görünce endişe içinde gözyaşı döktü. Kaza, saat 15.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi Hamit Haplan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla dışarıda oynayan Toprak Akyol, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada caddede seyir halindeki 41 ADU 781 plakalı otomobil, Toprak'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada kazayı duyarak, gelen Toprak'ın anneannesi Emel Çakır, torununun yaralandığını görünce uzun süre gözyaşı döktü. Kazada yaralanan Toprak, ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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