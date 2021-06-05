8 yaşındaki Toprak, koronavirüs sonrası geçirdiği miyofasiyal ağrı sendromu sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç'ın oğulları Toprak Kılınç, geçen ay Kovid-19'a yakalandı. Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi, ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek.

"SİZ HALA OYUN SANIN"

Öte yandan doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak'ın acı haberini duyurdu. Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç'a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum" dedi.

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU NEDİR?

Çok sık rastlanan, bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak tanımlanan miyofasiyal ağrı sendromu, iskelet kaslarının akut veya kronik travmasına bağlı olarak meydana gelen bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri arasında boyun, sırt, bel, kalça, omuz, kollar ve bacak ağrıları vardır.