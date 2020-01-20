8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV'e bağışladı - Son Dakika
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8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV'e bağışladı

6 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunda eğitim gören Zeynep Asya Ünal (8), peruk yapılarak Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) gönderilmesi için kestirdiği saçlarını bağışladı.

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV'e bağışladı, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunda eğitim gören Zeynep Asya Ünal (8), peruk yapılarak Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) gönderilmesi için kestirdiği saçlarını bağışladı.


Amasya'nın Taşova ilçesinde 8 yaşındaki Zeynep Asya Ünal, iki yıldır uzattığı saçını kestirerek lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere Samsun'da bir kuaföre bıraktı. Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu 3. sınıfında okuyan Zeynep Asya Ünal, rehber öğretmenlerinin anlatmış olduğu değerler eğitimi seminerinden etkilenerek saçlarını uzatıp bağışlamak istediğini anlattı. Anne ve babasının onayının ardından Zeynep Asya, iki yıl boyunca uzattığı saçları, Samsun'da bir kuaför salonunda kesilerek peruğa dönüştürülmek üzere alındı.


Zeynep Asya Ünal, "Ben derste lösemili çocukları duydum. Onları araştırdım. Saçları döküldüğü için onlara yardım etmeyi düşündüm. Onların durumuna üzüldüğüm için 2 yıldır saçlarımı onlar için uzatıyorum. ve uzun saç seviyordum. O yüzden saçlarımı uzatıp onlara bağışlamayı düşünüyorum. Haberlerde LÖSEV'lerle ilgili şeyler duymuştum. Onlardan çok etkilendim. Ailemle bunu paylaştım. Ailem kabul ettiği için onlar mutlu olsun diye o yüzden onlara saçlarımı kestirip bağışlayacağım" dedi.


Samsun'da özel bir kuaförde kesim işlemi gerçekleştirilen ve saçları kesilen Zeynep Asya Ünal, "Ben saçımı kestirdim çünkü ben saçlarımı sadece LÖSEV'e bağışlamak için değil, kanserli insanları mutlu etmek için ve onlar için şu an çok mutluyum. Benim saçım başkalarının da saçı olacak. O yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.


Annesi Günay Demet Ünal, "Kızımın böyle bir davranışta bulunmasından ötürü çok mutluyum. Okulda verilen bir eğitim sonrasında saçlarını kestirmeye karar vermişti. Kendi saçlarını başka çocukların ya da başka insanların, başka hayatların faydası dokunacağını düşünmesi çok güzel bir davranıştı. Geldi bizimle paylaştı. Bizde tamam dedik kabul ettik. Şimdi yaptırdık çokta güzel oldu kızıma. Yine saçlarının uzayacağına adımız gibi eminiz. Çok mutluyuz" diye konuştu.


Kuaför Hüseyin Alkan, "Samsun'da kuaför işletmecisiyim. Lösemililer için gönüllü bağışçıyım. Gönülden saçlarını kestirerek bağış verdikleri saçları peruk haline çevirip, onlarla ihtiyacı olan sahiplere burada ücretsiz olarak bağış yapıyoruz. Ortalama 40 cm ve üzeri saçları kabul ediyoruz. Genelde boyasız ve doğal saçlar tercihimiz oluyor. Biz bunları temizleyerek ihtiyacı olan kişilere birebir elden veriyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Taşova, Amasya, LÖSEV, Asya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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