8 yavru köpek zehirlenerek öldürüldü, hayvanseverler kurtulan yavruya sarılıp ağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 yavru köpek zehirlenerek öldürüldü, hayvanseverler kurtulan yavruya sarılıp ağladı - Son Dakika

8 yavru köpek zehirlenerek öldürüldü, hayvanseverler kurtulan yavruya sarılıp ağladı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 8 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

8 yavru köpek zehirlenerek öldürüldü, hayvanseverler kurtulan yavruya sarılıp ağladı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 8 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeklerin bakımını üstlenen Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, kurtulan 1 yavru köpeğe sarılarak gözyaşı döktü.

Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, ilçe merkezinde yuva yaparak bakımını üstlendikleri 8 yavru köpeğe dün bakmaya gittiklerinde, hayvanların rahatsızlandıklarını gördü. İlçedeki veteriner kliniğine götürdükleri köpeklerden 7'si telef oldu, 1 yavru köpek ise veterinerin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Veteriner hekim, köpeklerin zehirlenerek öldüğü yönünde rapor tuttu. Raporu alan hayvanseverler Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Platform üyesi Hasret Ünal, dün yiyecek vermek için köpeklerin yuvasına gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını anlatarak, "Her gün olduğu gibi yemek vermeye gittim. Yuvalarının içinde bir tek kucağımdaki köpek dışarıdaydı. İkisi can çekişiyordu. Onları gördüğümde anlatamam çok kötü durumdaydım. Hemen aldık, veterinere götürdük. Diğerlerini kurtaramadık. Bu meleğimi kurtardık. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Uzun zamandır emek veriyoruz. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

'BU TÜR OLAYLAR ARTIK SON BULSUN'

Tuğba Avcı ise insanların biraz daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Bu bizim insanlık görevimiz. Bunlar bize emanet. Sayı fazla olduğu için çocuklar korktuğunu söylüyorlar. Çocukları hayvan sevgisiyle büyütmek gerekiyor. Biz bu avuç hayvansever bu köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Barınağımız yeni yapıldı. Biz buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Yetkililer bize destek olsun. Sık yaşıyoruz biz bunları ama artık yaşamak istemiyoruz. Devlet yardım etsin, birlikte kısırlaştıralım. İşbirliği halinde bu tür olayların yaşanmasının önüne geçelim. Bu yavruların başına gelen diğer yavruların başına gelmeyecek diyemiyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun" diye konuştu.


Tuğba Avcı, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haseke'de ABD askerleri ile Esed güçleri çatıştı, 1 rejim askeri öldü
İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Son Dakika Haberleri
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:26:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 yavru köpek zehirlenerek öldürüldü, hayvanseverler kurtulan yavruya sarılıp ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]