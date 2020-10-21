8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 7 farklı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında durdurulan T.K.'nın nitelikli cinsel istismar ve 7 farklı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE