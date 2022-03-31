8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı - Son Dakika
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8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı

31.03.2022 09:03
8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yakalandı.

Olay, Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde rutin devriye görevini sürdüren Çarşı ve Mahalle Bekçileri, bir şüpheliye dur ihtarında bulundu. Şüpheli ara sokaklarda koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada bölgede bulunan tüm Bekçiler Mahalleyi abluka altına aldı. Şüpheli, yaklaşık 500 metre ileride Bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelinin L.A., olduğu ve hırsızlık, tehdit, konut dokunulmazlığı ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN

8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Kuşadası, konut, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı - Son Dakika


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