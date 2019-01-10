Son Dakika Haberleri: 8 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

8 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

2 saat önce

Nevşehir ve Hacıbektaş adli makamlarınca toplamda 5 ayrı dosyadan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

8 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Nevşehir ve Hacıbektaş adli makamlarınca toplamda 5 ayrı dosyadan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ve Hacıbektaş adli makamlarınca 5 ayrı dosyadan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. gizlenmiş olduğu ikamette polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Palu Ailesiyle İlgili AK Parti'den İlk Yorum: RTÜK'ün Üzerine Düşeni Yapması Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:21:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]