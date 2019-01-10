8 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
2 saat önce
Nevşehir ve Hacıbektaş adli makamlarınca toplamda 5 ayrı dosyadan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Nevşehir
ve Hacıbektaş
adli makamlarınca toplamda 5 ayrı dosyadan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ve Hacıbektaş adli makamlarınca 5 ayrı dosyadan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. gizlenmiş olduğu ikamette polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:20 Kaynak: İHA
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