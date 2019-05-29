8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı
19 dakika önce
Samsun'da kahvehanede kimlik kontrolü yapan polis, hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakalayarak gözaltına aldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:50 Kaynak: İHA
'da kahvehanede kimlik kontrolü yapan polis, hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım
ilçesi Selahiye Mahallesi
'ndeki bir kahvehanede GBT yapan polis, Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, tüfekle bir kişi yaraladığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve ayrıca cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenilen M.A.'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edilen M.A., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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