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8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu - Son Dakika

8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu

22.06.2021 15:25

- 8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu Helallik isteyen ve para bırakan hırsıza seslenen marketçi: "Alnından öpmek istiyorum.

- 8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu

Helallik isteyen ve para bırakan hırsıza seslenen marketçi: "Alnından öpmek istiyorum. Ben hakkımı helal ediyorum"

ANTALYA - Antalya'da 15 yıldır market işletmeciliği yapan 65 yaşındaki Yakup Uygun, dün akşam saatlerinde evinin önüne bırakılan para dolu not ile şaşkınlık yaşadı. Not ve para 8 yıl önce marketten 150 TL değerinde ürün çalıp, pişman olan bilinmeyen şahsa aitti. Şahıs, o zamanlar çocuk olduğunu beyan edip helallik istedi, üstüne üstlük 500 TL para bıraktı. Market işletmecisi Yakup Uygun ise, not ve para karşılığında helallik isteyen şahsa seslenerek, "Her kimse, üzülmesin ben onu gerçekten merak ediyorum, görmek istiyorum, alnından öpmek istiyorum. Ben hakkımı helal ediyorum" dedi.

Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde 15 yıldır market işletmeciliği yapan Yakup Uygun, dün akşam evinin önüne bırakılan helallik notu ve 500 TL para ile şaşkınlık yaşadı. Notu merakla açan Uygun, "8 sene önce bizim marketten haberimiz olmadan çocukken, doğru, yanlış bilmediğim zamanlarda aldığım 150 TL değerinde malzemeler vardı, bunun için vicdanen rahatsız oldum, bunu size iade etmek istiyorum, hakkınızı helal edin tekrar" yazılı bilgisayar çıktısı ve 500 TL'yi gördü. Uygun, kimin yaptığını bilmediği ve olayı hatırlamadığını söylediği durumla ilgili notu ve parayı bırakan şahsa seslendi. Şahsı tanımak istediğini belirten Uygun, gelip söylese para vermesine gerek yoktu, hakkımı helal ederdim diye belirtti.

"Kim olduğunu görsem, parayı almadan helal ederdim"

15 yıldır market işleten Yakup Uygun, "Dün akşam evin girişinde paketlenmiş, sıkı sıkı bantlanmış, ismimin yazılı olduğu bir kağıt bırakılmış. Açtım, içerisinde 500 TL para vardı. "8 sene önce bizim marketten haberimiz olmadan çocukken, doğru, yanlış bilmediğim zamanlarda aldığım 150 TL değerinde aldığım malzemeler vardı, bunun için vicdanen rahatsız oldum, bunu size iade etmek istiyorum, hakkınızı helal edin tekrar diye" yazılı bir not vardı. Tahmin ediyorum ki şuan delikanlı birisi bunu yapan. O zamanlar çocuk ise 10 yaşlarında olabilir. Kim olduğunu merak ediyorum. Kim olduğunu görsem, parayı almadan helal ederdim" diye konuştu.

"Her kimse, üzülmesin ben onu gerçekten merak ediyorum"

15 senedir böyle hadiseler yaşandığını belirten Uygun, "Her kimse, üzülmesin ben onu gerçekten merak ediyorum, görmek istiyorum, alnından öpmek istiyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Vermesine gerek yoktu demesi bile yeterdi. Bizim markette 15 senedir benzer hadiseler oluyor. Kimisi terazinin altına para bırakır, ben bunu almıştım diye. Kimisi başka türlü bize iade ettiler. 8 yıl önce böyle bir olay yaşandığını hatırlamıyorum, muhtemelen fark etmedik. Tahminimce zaman içerisinde alınmış bir şeydi. O zaman 150 TL değerinde olduğunu düşünüyormuş, 500 TL bırakmış" şeklinde konuştu.

8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu
8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu
8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu
8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu

Türk Lirası, Antalya, Market, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu - Son Dakika


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