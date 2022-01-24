8 yıl arayla iki 24 Ocak! Biri diğerinin katillerinin peşindeydi, aynı gün öldürüldü! - Son Dakika

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirdi. Mumcu davasında üç sanık cezalandırıldı ama olayın arkasındaki isimler bulunmadı, cezalandırılmadı. Mumcu Ailesi, "Mahkemenin verdiği karar onansa bile, cinayete azmettirenler ortaya çıkmadığı sürece, dosya bizim açımızdan kapanmış sayılmayacaktır," diyor. Davanın zamanaşımı süresi 2023'te dolacak.

ÖLÜMÜNDEN 17 GÜN ÖNCE NE YAZMIŞTI?

Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesine, Ortadoğu'da sergilenen ve Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini düşündüğü, Kürt satrancının taşlarıyla oynandığını belgelerle desteklediği bağlantıları taşıdı. CIA ve MOSSAD'ın bu oyundaki rollerini köşesinde irdelerken şu soruyu yöneltti: "Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD, anti-emperyalist savaş yapıyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?"

TELGRAFLA BİLE TEHDİT EDİLDİ

Uğur Mumcu, Harp Akademileri Komutanlığı'nda "Türk Basını ve Sorunları" başlıklı bir konferans verdi. Mumcu'nun konferans sırasında sarf ettiği şu cümleler dikkat çekti:

"Ben hayatımda tehdit almadığım günü yadırgıyorum. Telefonla, yazılı, sözlü. Telgrafla hiç tehdit duydunuz mu? Geçenlerde, Hasan Mezarcı diye bir milletvekili ile televizyonda tartışmaya çıktık. Telgraf* geliyor. "Yakında öldürüleceksiniz" diye. Mektubu anlıyorum, telefonu da anlıyorum. Bunlar da terör örgütü."

EN BÜYÜK HAYALİ

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Uğur Mumcu'dan 8 yıl sonra aynı gün, 24 Ocak'ta katledildi. Yanında bulunan 5 polis memuruyla birlikte valilik binasına giderken pusuya düşürülerek şehit edilen Ali Gaffar Okkan'ın da en büyük hayali ise Uğur Mumcu suikastını aydınlatmaktı.

Diyarbakır başta olmak üzere bölgede ve İstanbul'da yapılan Hizbullah operasyonlarında önemli rol üstenen Okkan, o dönem kendisini ziyaret eden gazetecilere, "Bu meslekteki en büyük hayalim rahmetli Uğur Mumcu suikastını çözmektir. Mumcu suikastında kullanılan patlayıcı düzeneği ve düzenekte kullanılan patlayıcı ile malzemelere Batman'da bir saldırıda rastladık. Eğer bu işi çözersem o zaman gözüm arkada kalmaz" diyordu.

AJANLAR ORDUSU: FETÖ

Gaffar Okkan'a göre Mumcu'nun öldürülmesiyle ilgili talimat başka bir ülkenin ajanları tarafından verilmişti. Tetikçiler de suikasti gerçekleştirmişti. Okkan'ın sık sık 'Ajanlar Ordusu' tabirini kullanarak FETÖ'yü işaret ettiği belirtiliyordu.

Gazeteci Burak Ersemiz 2001 yılındaki yazısında 'Dikkat ediyorum Gaffar Okkan Hizbullah operasyonlarını yöneten önemli bir isim olmasına rağmen anlatırken Hizbullah adını kullanmıyor "tetikçiler" diyor… Gaffar Okkan'a diyorum ki " İran'mı…'' "Hayır'' diyor. "Daha dost bir ülke"…''Bunlar'' diyor ''ajanlar ordusu.. Terör örgütü filan değil, aynı PKK gibi maşa bunlar başka bir ülkenin ajanları. Ve yaptıkları her eylemi Devletin üzerine bırakmak gibi bir amaçları var." İfadelerini kullanmıştı.