8 yıl çalışıp 'yakıtsız çalışan manyetik motor' yaptılar - Son Dakika

8 yıl çalışıp 'yakıtsız çalışan manyetik motor' yaptılar

Grubun sözcüsü motor teknikeri Birol Yılmaz:

"147 ülkede geçerli olan tekniğin bilinen durumunu aşılmış patent aldık"

"İHA'larımız havada 35 dakika dolaşıyor, biz de diyoruz ki; sınırsız dolaştıracağız."

ANTALYA - Antalya'da mühendis, fizikçi, teknik tasarımcı ve motor teknikerinden oluşan bir grup, 8 sene süren çalışmayla yakıtsız çalışan motor projesini tamamladı. Patenti alan ekip, motorun prototipini üretmek için kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan destek bekliyor. Grubun sözcüsü motor teknikeri Birol Yılmaz, motorun ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirterek, yalnızca otomotiv sektöründe değil, elektrik enerjisinden tarıma ve savunma sanayiye kadar çok geniş bir alanda kullanılabileceğini söyledi.

Antalyalı bir grup, 8 yılda yakıtsız çalışan motor tasarlayarak uygulanabilir duruma getirdi ve yaptıkları başvuruyla patentlerini aldı. Grubun sözcüsü motor teknikeri Birol Yılmaz, geliştirmiş olan motorun iki zamanlı zıt piston çalışma prensibine sahip, termodinamik bir motor olmadığını, aero dinamik bir motor olduğunu kaydetti. Geliştirilen motorun tarım, ulaşım, askeri araç alanlarında kullanılabilir olduğunu aktaran Yılmaz, "Bunun yanı sıra iklimlendirme de dahi kullanabileceğimiz bir teknolojiden bahsediyoruz. Patenti aldık.147 ülkede geçerli olan tekniğin bilinen durumunu aşılmış patent aldık. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda ve denemelerde reel bir modele ulaşmaktan ziyade tamamen teknik çalışmalara dayalı" dedi.

Motorla ilgili maddi destekten ziyade kurum ve kişilerden destek beklediklerini dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Girişimlerimizi ona göre yapmak istiyoruz. Petrol fiyatları malum ülkemizde olmadığından dolayı yurt dışından geliyor. 2030 yılında dizel araçların tamamen ortalıktan kalkacağını biliyoruz ve 15 sene sonrasında benzinli araçlarda ortadan kalkacak. Peki hangi teknolojiyi ülkemize dayatacaklar elektrikli araçlar bu araçları şarj etmek için kaç tane nükleer elektrikli santrale ihtiyacımız olacak, bunun hesabı şuan bir muammadır. Biz de elimizde böyle bir patent varken; ülkemize nasıl bir ekonomik katkı sağlar, bunu tabi devlet büyüklerimiz bilecek."

Yılmaz motorun mıknatıs sistemiyle elde edilen manyetik gücü, hareket gücüne çevirdiklerini de aktararak, şunları söyledi:

"Bu mıknatıslar 1-2 kilogramı kendi ağırlığının 1300 katı bir güce sahiptir. Aynı kutuplu mıknatıslarla da bin 300 kilogram birbirini iter. Bu itme gücünden elde ettiğimiz manyetik gücü hareket enerjisine çevirirdik. Motorun devrinin kontrolü için hava sirkülasyonunu giriş ve çıkışlarının yüksek basınçta olma ve kısıtlamayla ilgili motor devirlerini kontrol edebilir hale getirdik. Motor tamamen termodinamik yasalarından uzak aero dinamik bir yapıya sahip olan manyetik enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesidir."

Yılmaz, makinenin İnsansız Hava Aracı'nda da kullanılabileceğini de sözlerine ekletip, "Örneğin İHA'larımız havada 35 dakika dolaşıyor, bizde diyoruz ki; sınırsız dolaştıracağız. Biz mükemmelize edilmiş motoru toplumun karşısına koyalım. Bu teknolojiyi ülkemize kazandırma derdindeyiz" dedi.