8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi - Son Dakika
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8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi

03.06.2022 16:18
8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kilimli ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, kasten adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan 56 yaşındaki H.Ş saklandığı yerde yakayı ele verdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kilimli ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, kasten adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan 56 yaşındaki H.Ş saklandığı yerde yakayı ele verdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda Kilimli'de saklandığı tespit edilen, Zonguldak İlamet infaz savcılığınca, 'kastan adam öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası ile aranan 56 yaşındaki H.Ş yakalanarak gözaltına alındı. Ardından H.Ş isimli suçlu infaz savcılığı işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi - Son Dakika

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