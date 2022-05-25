8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı

25.05.2022 18:15
8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede silahla yağma suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.A. ve N.A., jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı
8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza 8 yıl hapis cezası vardı, denetimde yakalandı 8 yıl hapis cezası vardı, denetimde yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 18:32:40. #1.13#
SON DAKİKA: 8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement