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8 yıl hapisle aranan FETÖ sanığı eski emniyet müdürü yakalandı - Son Dakika

8 yıl hapisle aranan FETÖ sanığı eski emniyet müdürü yakalandı

16.02.2022 10:28

ANKARA'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü firari Muammer Buçak, polis tarafından yakalandı.

ANKARA'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü firari Muammer Buçak, polis tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY'nin firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Buçak'ın, Ankara'da saklandığını tespit etti. FETÖ tarafından 'sadakati ve bağlılığı olan' şeklinde kodlanan Buçak, polisin Çankaya ilçesinde düzenlediği operasyonda yakalandı. 16 ihraç emniyet müdürünün yargılandığı ve bunlardan 11'inin 6 ile 10 yıl arasında değişen yıllarda hapis cezası ile cezalandırıldığı davanın sanığı olan Buçak, emniyete götürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü eski Personel Dairesi Başkanı olan Muammer Buçak'ın, işlemlerin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-

8 yıl hapisle aranan FETÖ sanığı eski emniyet müdürü yakalandı
8 yıl hapisle aranan FETÖ sanığı eski emniyet müdürü yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 yıl hapisle aranan FETÖ sanığı eski emniyet müdürü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 yıl hapisle aranan FETÖ sanığı eski emniyet müdürü yakalandı - Son Dakika
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