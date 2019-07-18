8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Kuşadası'nda yakalandı
38 dakika önce
8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Kuşadası
polisi tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri "Kamu Malına Zarar Verme, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Hırsızlık, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan Ş.Ö. isimli bir zanlının Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Söz konusu eve operasyon gerçekleştirilen polis ekipleri, hakkında 8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Ş.Ö. isimli zanlıyı gözaltına alındı. Polisteki sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi