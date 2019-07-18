Son Dakika Haberleri: 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Kuşadası'nda yakalandı
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8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

38 dakika önce

8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Kuşadası'nda yakalandı, System.String[]
8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri "Kamu Malına Zarar Verme, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Hırsızlık, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan Ş.Ö. isimli bir zanlının Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Söz konusu eve operasyon gerçekleştirilen polis ekipleri, hakkında 8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Ş.Ö. isimli zanlıyı gözaltına alındı. Polisteki sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
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