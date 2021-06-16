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8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı - Son Dakika

8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı

16.06.2021 12:54

8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilk gerçekleştirildi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr.

8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilk gerçekleştirildi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım;

"Lenfödem çaresiz bir hastalık değildir"

"Halk arasında tedavisinin mümkün olmadığı düşüncesi hakim"

BİLECİK - Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım bir ilke daha imza atarken, kanseri yenen hastaya lenfatikovenuler anastomoz (Bypass) ameliyatıyla kolun üst seviyesinden lenf damarları toplardamarlara aktardı. Yıldırım ameliyat sonrası, "Halk arasında tedavisinin mümkün olmadığı düşüncesi hakim bir hastalık olan lenfödem, çaresiz bir hastalık değildir" dedi.

Dr. Cem Yıldırım, lenfödemin çaresiz bir hastalık olmadığını söyledi. Halk arasında tedavisinin mümkün olmadığı yönünde bir düşünce hakim olduğunu anlatan Dr. Yıldırım, "Günümüzde mikro cerrahinin gelişmesi ile beraber hatta süpermikro cerrahinin gelişmesi ile beraber bu ameliyatları yapabilmemiz mümkün. Bugün de Bilecik'te 8 yıl önce meme kanserini yenen E.Ö.ismindeki hasta, koltuk altındaki lenf nodlarının alınmasının ardından sağlığına kavuştu, fakat aradan geçen süre zarfından kolunda şişlik ve ağrı hissetmeye başladı. Bizler de ameliyat olmasına karar verdik. Bugün Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilki gerçekleştirerek, 40'lı yaşlarda lenfodem hastalığına yakalanan bir hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Meme kanseri ameliyatı içerisinde kanser hücreleri koltuk altına da ilerlediği için koltuk altındaki lenf nodları bu hastamızın alınmış" dedi.

"Halk arasında tedavisinin mümkün olmadığı düşüncesi hakim"

Bu hastalığın lenfödem dendiğini ve çeşitli tedavileri olduğunu anlatan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım, "Erken evrelerden ileri evrelere kadar olan bu hastalıkta çeşitli tedaviler uyguluyoruz. Burada şunun altını çizmek isterim, lenfödem çaresiz bir hastalık değildir. Halk arasında tedavisinin mümkün olmadığı yönünde bir düşünce hakim ancak, günümüzde mikro cerrahinin gelişmesi ile beraber hatta süpermikro cerrahinin gelişmesi ile beraber bu ameliyatları yapabilmemiz mümkün. Hastanemizde de bugün bu ameliyatı yaptık. Kolun üst seviyesinden lenf damarlarını toplardamarlara mikroskop altında çok ince dikişler kullanarak aktardık" dedi.

"Dünyada iyi bir seviyedeyiz"

Dr. Cem Yıldırım, açılamasının devamında, "Hastamızı bundan sonra bir fizik tedavi süreci izleyecek. İnşallah sağlığına kavuşacak. Türk plastik cerrahları olarak gerçekten dünyada iyi bir seviyedeyiz. Burada yaptığımız ameliyatlar dünyanın birçok büyük merkezlerinde de yapılıyor. Bu yaptığımız ameliyatları da yurtdışındaki meslektaşlarımız ile de sıkı sık paylaşıyoruz. Bu ameliyat Bilecik'te ilk defa yapıldı. Hastamız 8 sene önce meme kanserini yendi ve zaman içerisinde son birkaç yılda kolda şişlik ve rahatsızlık hissi gelişti" ifadelerine yer verdi.

Dudağını kaybeden hastaya dudak oluşturmuştu

Öte yandan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım, geçtiğimiz ay alt dudak kanseri nedeniyle dudağının yüzde 80'ini kaybeden Ali Çoban isimli hastaya kol ve bacağından alınan dokuları kendi damarlarıyla yüz bölgesindeki damarlara mikrocerrahi cerrahi yöntemler kullanılarak aktarmış ve yeni bir dudak oluşturmuştu.

8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı
8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı
8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı
8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı

Cem Yıldırım, Estetik, Plastik, Bilecik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 8 yıl önce kanseri yenen hastanın lenf damarları, toplardamarlara aktarıldı - Son Dakika


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