8 yıl önce sabah felç olarak uyandı, annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 8 yıl önce sabah felç olarak uyandı, annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybetti - Son Dakika

8 yıl önce sabah felç olarak uyandı, annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybetti

6 saat önce

Antalya'da yaşayan Zeliha Karaağaç 8 yıl önce uykudan yarı felç olarak uyandı.

8 yıl önce sabah felç olarak uyandı, annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybetti, System.String[]

Antalya'da yaşayan Zeliha Karaağaç 8 yıl önce uykudan yarı felç olarak uyandı. Annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybeden ve 8 yıldır belden aşağısı tutmayan Zeliha'yı, hamallık yaparak evini geçindiren eşi Bilal onu her yere sırtında taşıyor. Bilal Karaağaç, "Eşimin durumu nedeniyle sevdiklerimiz hep bizden uzaklaştı ama kızlarımla birlikte evimizin işini görüyoruz. Ben eşimin yerinde olsaydım o bana daha iyi bakardı. Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden bakmıştı" dedi.


Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Zeliha ve Bilal Karaağaç çiftinin iki kızı var. Baba Bilal Karaağaç hem hamallık yaparak evini geçindiriyor hem de 8 yıldır belden aşağısı tutmayan eşi Zeliha'ya gözü gibi bakıyor. 8 yıl önce uykusundan uyandığında yataktan kalkamayan Zeliha belden aşağısının felç olduğunu öğrendi. Çeşitli doktorlara giden ancak tanı konulamayan Zeliha bir süre sonra kendini toparlayıp adım atmaya başladı ancak annesinin vefat ettiği gün cenazeyede yere yığılıp kaldı. Cenazede hem konuşma hem de yeniden yürüme yeteneğini kaybeden Zeliha'yı, eşi her yere sırtında taşıyor.


"Evlatlarım bana annelik yapıyor"


Evde kendi ihtiyaçlarını eşi ve iki kızı vasıtasıyla gören Karaağac, hayat hikayesini telefona yazarak ifade etti. Eşiyle görücü usulü evlendiğini yazan Karaağaç, " Elmalı'ya gelin gittim ve garip durumlar yaşamaya başladık. Kaldığımız evin içinde garip şeyler görmeye başladım. Bizlere evin içine nazar yaptılar. Yapan eşimin annesiydi. Hastaneye gittiğimizde de doktorlar hastalığıma bir çare bulamadılar. Sürekli dua ediyorum ve her ne olursa olsun Rabbime sığındım. Şükür Rabbim her zaman yanımdaydı ben yuvamı kurtarmak için çabaladıkça Rabbim yardım ediyordu. Annem şubat ayında vefat etti ve cenazeye gittiğimizde ben annemin yüzünü göremediğim için evin önünde yığılıp kaldım. Konuşma yok, yürüme de gitti. Her gün annemin kazağına sarılıp koklayıp öpüp yatıyordum annemin kokusu ile uyuyordum yanımda gibi oluyordu. Her akşam yatarken bu kötü bir rüya sabah her şey düzelecek diye uyuyorum sabah kalktığımda konuşamaz yürümez halim olduğunu hatırlayınca üzülüyorum. Durumumu haber alan Korkuteli Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, acı günümüzde hep yanımızda oldu. Kendi yakınlarımdan göremediğimiz desteği Muhtarımız Tekin Korucu verdi. Bu durumda iyi olmam için destekleyen evlatlarım Şehri ve Betül ve eşimden Allah razı olsun. Evlatlarım bana annelik yapıyor, eşim elinden gelen yardımı yapıyor, inşallah bu günleri de hep beraber atlatacağız" diye anlattı.


"Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden baktı"


Eşi Karaağaç ise, zor günleri ailesiyle birlikte atlatmaya çalıştıklarını belirterek, evden dışarıya iş için gittiğini, bazı günler eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için eve erken geldiğini ifade etti. Karaağaç, "Artık kızlarım da büyüdü. Bana destek çıkabiliyorlar. Yemek pişirmeyi, temizlik ve ütü yapmayı biz birlikte öğrendik. Eşimin durumu nedeniyle sevdiklerimiz hep bizden uzaklaştı ama kızlarımla birlikte evimizin işini görüyoruz. Büyük kızım Antalya'da okuduğu için şuna yanımızda. Kızlarımla birlikte mutlu bir yuvamız var. Ben eşimin yerinde olsaydım o bana daha iyi bakardı. Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden bakmıştı. Şuan evde tüm ihtiyaçlarını ben ve 2 kızım ile gideriyoruz" ifadelerinde bulundu.


"Hayat mücadelesi takdir topluyor"


Aşağıpazar Mahallesinin Muhtarı Tekin Korucu da Bilal Karaağaç'ı seçim zamanında tanıdığını, yatalak eşine 8 yıldır büyük bir şefkatle baktığına şahit olduklarını dile getirdi. Korucu, "Bilal Karaağaç'ın sosyal güvencesini Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile çözdük. Eşinin sağlığı ve çocukları için hamallık yaparak verdiği hayat mücadelesi takdir topluyor. Biz mahalle muhtarlığı olarak her zaman Karaağaç ailesinin yanındayız" dedi. - ANTALYA

Karaağaç, Antalya, Sabah, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:44 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Prof. Dr. Demiray:  Koronavirüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini bizde de kullanılıyor AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:10
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 17:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 yıl önce sabah felç olarak uyandı, annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]