8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor - Son Dakika

8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor

23.05.2021 14:44

8 yıl önce Suriye'deki iç savaş nedeniyle Mardin'e gelen 65 yaşındaki Sabah Kasım Gargüli, ülkesinde 28 yıl arkeologların yanında, restorasyon işlerinde çalışarak taş işlemeciliğini öğrenmişti. Türkiye'de de bunu devam ettiren Gargüli, Diyarbakır'daki sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladığı taşlara Asur tabletlerini işleyip, ürünlerini 700 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlara satıyor.

Suriye'deki iç savaşın ardından eşi ve kızıyla yaşadığı Amuda kentinden göç ederek, Mardin'e 8 yıl önce yerleşen Sabah Kasım Garguli, 28 yıl boyunca arkeologların yanında restorasyon işlerinde çalışarak öğrendiği taş işlemeciliğini sürdürüyor. Gargüli, Diyarbakır, Mardin ile Şanlıurfa il sınırlarının kesiştiği noktada yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladığı bazalt taşlara Asur tabletlerini işliyor.

Mardin'de volkanik dağın eteklerinden toplayarak hazırladığı tabletlerin tanesini 1000 liradan satıyor

FİYATLARI 700 İLE 1000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bir tableti yaklaşık 10 günde tamamladığını söyleyen Gargüli, ürünlerini 700 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlara sattığını söyledi.

Mardin'de volkanik dağın eteklerinden toplayarak hazırladığı tabletlerin tanesini 1000 liradan satıyor

"İMKAN SUNULURSA HER SENE 20 GENÇ YETİŞTİREBİLİRİM"

Mardin'de kurduğu atölyede gençlere bu mesleği öğretmek istediğini anlatan Gargüli, "Diyarbakır'dan getirttiğim Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarından, Asur dönemine ait tabletlerin replikasını üretiyorum. Her tablet, yaklaşık 1 hafta veya 10 günümü alıyor. Tamamını el emeği, göz nuruyla yapıyorum. Yaptığım ürünleri, verdiğim emeğe göre 700 veya 1000 TL'den satıyorum. Mesela bir tabletin üzerinde, Asur savaşçısı var ve at üstündeyken ok atıyor. Diyarbakır bazalt taşı, çok sert bir taş. Bu sanatı gençlere de öğretmek istiyorum. Bana böyle bir imkan verilirse sevinirim. Bu sanatın kaybolmasını istemiyorum. Eğer yetkililer bana imkan sunarsa, her sene 20 genç yetiştirebilirim" dedi.

Mardin'de volkanik dağın eteklerinden toplayarak hazırladığı tabletlerin tanesini 1000 liradan satıyor
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor

Diyarbakır, Suriye, Mardin, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (11)
  • Abdullah: Kendi parasını kazanmasını takdir ettim lakin putperestliğin Mekke'ye Suriye'den getirildiği bilgisini düşündüğümüzde yapılan bu işten bu toplumda hala bu düşüncenin kalıntılarının olduğu anlaşılıyor. Umarım yabancılar bozuk düşüncelerini bu topraklarda yaymazlar. Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor - Son Dakika
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