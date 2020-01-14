8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip tarafından yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip tarafından yakalandı - Son Dakika

8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip tarafından yakalandı

6 saat önce

Van'da 8 yıl önce yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği cinayetin firari şüphelileri, polis ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip tarafından yakalandı, System.String[]

Van'da 8 yıl önce yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği cinayetin firari şüphelileri, polis ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Nisan 2012 günü Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan K. ailesi mensupları arasında yaşanan olayda A.K. ve A.R.K. isimli şahısların "Ateşli Silahla Öldürülmesi" olayının şüphelileri olan B.K. ve Ç.K.'nın firar ettikleri ve tüm aramalara rağmen yakalanamadıkları belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce oluşturulan özel ekip tarafından 2012 yılında meydana gelen 'Birden Fazla Kişinin Kasten Öldürülmesi' olayının firari şüphelileri B.K. ve Ç.K.'nın yakalamasına yönelik yapılan 4 aylık sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda; Ç.K.'nın Sakarya'nın Hendek ilçesinde, B.K. ise ilimiz Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde olduğu tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce 9 Ocak 2020 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.K. Sakarya'da, B.K. da ilimizde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan B.K., yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan B.K. ve Ç.K. isimli şüpheliler hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler
Arnavutköy'de ormanda cesedi bulunan kadını oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı Antalya kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçaklayarak öldürdü Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 19:26:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]