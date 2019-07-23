Son Dakika Haberleri: 8 yıl sonra aynı yerde geçirdiği kazada bu kez yaşamını yitirdi
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8 yıl sonra aynı yerde geçirdiği kazada bu kez yaşamını yitirdi

43 dakika önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesindek Küpçüler Kavşağı'nda 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasından yaralı kurtulan Ziyaeddin Çetinel(88), aynı yerde servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

8 yıl sonra aynı yerde geçirdiği kazada bu kez yaşamını yitirdi, System.String[]
SAKARYA'nın Erenler ilçesindek Küpçüler Kavşağı'nda 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasından yaralı kurtulan Ziyaeddin Çetinel(88), aynı yerde servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sakarya Caddesi Küpçüler Kavşağı'nda meydana geldi. Camiden çıkarak, evine giden Ziyaeddin Çetinel, kavşaktan yolun karşısına geçmek istedi.
Ancak K.B. tarafından kullanılan 54 S 2388 plakalı servis minibüsü Çetinel'e çarptı. Ağır yaralanan Ziyaeddin Çetinel, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetinel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü gözaltına alındı.
Ziyaeddin Çetinel'in 8 yıl önce de aynı yerde kaza geçirdiği ortaya çıktı. Çetinel'e cami çıkışı 3 arkadaşıyla birlikte bir aracın çarptığı, yaşlı adamın kazadan kurtulduğu, bir arkadaşının ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.


- Erenlersakarya
Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:26 Kaynak: DHA
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