Karamürsel ilçesinde tesisatçılık yapan Akif Demir'in kızı, 6 Ağustos 2013'te polise başvurup babasına ulaşamadığını söyledi. Polisin arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ailesi de Demir'in yurt dışına gittiğini düşündü. Dosyayı yeniden açan polis, Akif Demir'in o dönemdeki banka hesaplarını inceleyerek, borçlu ve alacaklı olduğu kişileri araştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda geçen yıl şubatta C.M.(30) ve Halil Özlen gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde cinayeti itiraf etmeleri üzerine, tarif ettikleri bölgede keşif çalışması yapıldı. Ancak, Akif Demir'in cesedine ulaşılamadı. Halil Özlen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.M. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: DHA

Akif Demir, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 8 yıl sonra çözülen cesetsiz cinayette 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.