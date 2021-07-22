8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi

2011-2014 yılları arasında TRT1'de yayınlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun, 8 yıl sonra geri dönüyor. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak. Dizinin merak edilen yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

8 YILLIK ATLAMA YAŞANACAK

Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor. Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun'un yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Senaryoda 8 yıllık bir atlamanın yaşandığı dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.