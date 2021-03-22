GAZİANTEP 8 yıl sonra oğluyla buluştu, 2 torununu ilk kez gördü - Son Dakika

8 yıl sonra oğluyla buluştu, 2 torununu ilk kez gördü

SURİYE'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Zeynep Nahsu (62), 8 yıl sonra oğlu Muhammed Suad Bekkar ile buluştu. Gözyaşlarına boğulan anne oğlu ile buluşmada 2 torununu da ilk kez gördü.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Zeynep Nahsu, ülkede başlayan iç savaşın şiddetini artırması üzerine 2013 yılında eşi ve çocukları ile Türkiye'ye sığınmaya karar verdi. Ancak, aile fertlerinden olan öğretmen Muhammed Suad Bekkar, ülkesinde kaldı. Suriye'nin Azez kentinde kalan Muhammed Suad Bekkar, savaş nedeniyle eğitimden mahrum kalan ve ailesini kaybeden çocuklara hem eğitim verdi hem de rehabilitasyonlarına katkı sağladı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Azez'de kurulu olan Türk Kültür Merkezi'nde görev yapan Bekkar, enstitü yetkililerine savaş nedeniyle göç eden babasının vefat ettiğini ve annesini de 8 yıldır görmediğini söyledi. Bekkar'ın hikayesini dinleyen enstitü yetkilileri Gaziantep'te yaşayan anne Zeynep Nahsu ile temasa geçti. Gerekli izinlerin alınmasının ardından Zeynep Nahsu, dün Suriye'nin Azez kentine götürüldü ve burada düzenlenen 'Umudumuz çiçek açıyor' etkinliğinde sahnede oğlu Muhammed Suad Bekkar ile buluştu. 8 yıl sonra buluşan anne ve oğul birbirine sarılarak gözyaşı döktü. Duygulandıran buluşma sırasında Zeynep Nahsu, oğlunun 2 çocuğu Ahmed ve Mervan ile de tanıştı. İlk kez gördüğü torunlarına sarılarak gözyaşı döken Zeynep Nahsu, kendisini çocukları ve torunları ile bir araya getirdiği için Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşekkür etti. Salonda bulunanların duygulu anlar yaşadığı buluşma için herkese teşekkür eden Zeynep Nahsu, ülkesindeki savaşın biran önce sona ermesini dilerken, yıllardır kendilerine kucak açan Türkiye'ye minnettar olduğunu ifade etti.

Muhammed Suad Bekkar ise ülkede iç savaşın 10 yılı geride bıraktığını ve sivillerin yerinden edilip zorunlu göçün tahribatından mustarip olduğunu söyledi. Ailesinin savaşın başlamasının ardından evlerini terk edip çeşitli yerlere göç ettiğini ve son olarak 2013 yılında Türkiye'ye gittiğini anlatan Muhammet Suad Bekkar, "Ailem kardeş ülke Türkiye'ye sığınmaya karar verdi. Ama ben zorlu şartlara ve ailemden uzak olmanın acısına rağmen ülkemi terk etmek istemedim. Çalışmalarımı sürdürmek ve savaşın en temel haklarından, yani eğitimden mahrum bırakılan çocuklara yardım etmek için Suriye'de kalmaya karar verdim. Çalıştığım yer olan rehberlik merkezindeki meslektaşlarım ve ben savaş psikolojisinden kurtulamamış çocukların ruhsal sağlığını düzeltmek ve eğitimlerinin devam etmesi için çalıştım. 2013 yılında göç eden babam Türkiye'de vefat etti. Annemi çok görmek istiyordum ve bunun için yetkililerden ricada bulundum. Yunus Emre Enstitüsü hayatımıza dokundu ve bizi buluşturdu. Annemi 8 yıl sonra gördüm, annem de torunlarını ilk kez gördü. Bizi buluşturduğu için çok müteşekkirim. Yıllardır bizleri yalnız bırakmayan Türk milletinin haklarını asla ödeyemeyiz" diye konuştu.

BAHARIN GELİŞİ KUTLANDI

Öte yandan Yunus Emre Enstitüsü tarafından Azez'de baharın gelişi konser ve tiyatro gösterisi ile kutlandı. Azez halkının katıldığı 'Umudumuz çiçek açıyor' isimli etkinlikte Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirilerek kardeşlik mesajı verildi. Etkinlikte, Suriyeli yerel sanatçıların sıra Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da sahne aldı.