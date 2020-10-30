8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katiline, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katiline, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

30.10.2020 11:51
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katiline, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

KONYA'da, iple boğularak öldürülen Hatice Çiftçi'nin (13) 8 yıl sonra yakalanan katil zanlısı Veli Koçer (38), 'Bir suçun ortaya çıkmasını engellemek için kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'da, iple boğularak öldürülen Hatice Çiftçi'nin (13) 8 yıl sonra yakalanan katil zanlısı Veli Koçer (38), 'Bir suçun ortaya çıkmasını engellemek için kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmazken, ayrıca Koçer'e, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 6 ay, 'Hürriyetten yoksun kılma' suçunda da Koçer'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

?Akşehir ilçesinde yaşayan pide ustası Kayhan Çiftçi ile Pakize Çiftçi'nin 3 çocuğundan biri olan Yıldırım Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hatice, 21 Aralık 2012 günü kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kayboldu. Aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Mobese kayıtlarında en son tek başına görülen küçük kızın, yürürken kaçırıldığı ortaya çıktı. Hatice Çiftçi, kaybolduktan 4 gün sonra kent merkezine 8 kilometre mesafedeki meyve bahçesinde öldürülmüş halde bulundu. İple boğulduğu belirlenen Hatice Çiftçi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

600 KİŞİNİN KAN ÖRNEĞİ ALINDIAkşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, küçük kızın tırnak araları ile boğulduğu ipte bulunan doku örneklerini inceledi. Kızın ailesi de dahil yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği aldı. Ancak yapılan DNA testlerinden sonuca ulaşılamadı. Cep telefonundaki görüşmeleri tek tek incelenen Hatice Çiftçi'nin, sosyal medya sitesi Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezlerinden de mesaj ve e- mail yazışmaları istendi. Tüm bu incelemelere rağmen, katil zanlısının izine ulaşılamadı.DOKU ÖRNEKLERİ UYUŞUNCA YAKALANDIİzmir'de, 19 Eylül 2020 tarihinde bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli Koçer'den alınan örnekler, 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnakları ile boğulduğu ipten alınan doku ve sperm örnekleriyle uyuştu. Gözaltına alınan Koçer, olaydan 4 gün önce yağmurlu bir günde etüt merkezinden çıkan Hatice Çiftçi'yi görüp, ıslanmaması için aracına alarak, evlerinin yakınına bıraktığını, olay günü de aracıyla köy yoluna gidip, zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunduğunu, ağlayınca da çantanın ipiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Koçer, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.Veli Koçer'in, 2007'de Antalya'da yaşarken 17 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu ve İzmir'e kaçtığı, daha sonra da Akşehir'e gelip, sanayide işçi olarak çalışmaya başladığı belirlendi. 2012'de Hatice'yi öldüren Koçer'in yeniden Antalya'ya döndüğü, tam bir yıl sonra 21 Aralık 2013'te de bir kadına cinsel saldırıda bulunup, İzmir'e kaçtığı tespit edildi.İDAMINI İSTEDİ Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu Veli Koçer, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen Hatice Çiftçi'nin ailesi de katıldı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan ve savcılıktaki verdiği ifadeyi ve mütalaayı kabul ettiğini belirten Veli Koçer, idam edilmek istediğini söyledi. Koçer, "Ben savcılığın mütalaasına katılıyorum. İdam talebim var. İdamımı istiyorum. Cumhurbaşkanlığı'na TBMM'ye idam edilmek istediğimi belirten dilekçe yazdım" dedi.Mahkeme Başkanı Hakim Hasan Hüseyin Uysal'ın, "Bu eylemi yaparken zorla mı, yoksa rızasıyla mı yaptın?" sorusuna Koçer, rızasıyla yaptığını öne sürdü. Mahkeme Başkanı, "Mütalaayı kabul ettiğini belirttin. Mütalaada zorla olduğu belirtiliyor. 41 promil alkollü çıkmış,  rızası dışında gerçekleşemez mi?" diye soru yöneltti. Koçer de, "Artık olayı anlatmak istemiyorum" dedi.Son sözü sorulan Koçer, "Ben yandım, kimse yanmasın. İdam edilmek istiyorum. Bu ülkeye örnek olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme Başkanı, Koçer'in savunmasının ardından kararını açıkladı. Koçer, ?'Bir suçun ortaya çıkmasını engellemek için kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmazken, ayrıca Koçer'e 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 6 ay, 'Hürriyetten yoksun kılma' suçunda da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Baba Kayhan Çiftçi, duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, cezayı az bulduklarını dile getirdi. Anne Pakize Çiftçi ise, "Onun aldığı ceza beni mutlu etmiyor. İdam istedi ama öyle bir ceza olmadığını bildiği için böyle söylüyor. Ablasını hiç tanımayan, 7 yaşında bir oğlum var. Ben ağlayınca 'Ben senin hem oğlun hem kızın olurum' diyor" dedi.


- Konya
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katiline, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katiline, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katiline, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katiline, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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