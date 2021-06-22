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8 yılda 48 milyon yolcu taşıdılar - Son Dakika

8 yılda 48 milyon yolcu taşıdılar

22.06.2021 11:33
8 yılda 48 milyon yolcu taşıdılar, System.String[]

Taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksi sürücülerini bir araya getiren BiTaksi, 8 yılda 48 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.

Taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksi sürücülerini bir araya getiren BiTaksi, 8 yılda 48 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Pandemi döneminde, Türkiye'de ilk kez hayata geçen kabinli taksi hizmeti ise 1'inci yaşına günler kala 800 bin güvenli yolculuğa ulaştı.

Kurulduğu günden bu yana 6,5 milyon kez indirilen BiTaksi, 8 yılı geride bıraktığını duyurdu. Geçmiş yılları değerlendiren şirketin CEO'su Kaan Sancaklı, "Sektörümüzün lider uygulaması olarak, kendimizi kurulduğumuz günden bu yana hem yolcuların hem de sürücülerin dijital yol arkadaşı olarak konumlandırıyoruz. Sürücüler ile yolcuları kolay ve güvenli şekilde buluşturuyor, hayata geçirdiğimiz kampanyalar ile fırsatlar sağlıyoruz. Ekosistemimize katma değer yaratacak projelerle destek olmaya ve her zaman daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanıyoruz" dedi.

KULLANICI MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 96

CEO Kaan Sancaklı, kullanıcı memnuniyetine verdikleri öneme de dikkat çekti.

Türkiye'de taksilerde kartlı ödeme sisteminin BiTaksi ile başladığını vurgulayan Sancaklı, "Görme-işitme engelli vatandaşlarımızın, evcil hayvanı bulunan yolculularımızın konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebilmesi için 'kolay taksi' ve 'pati taksi' hizmetlerimizle yine ilkleri gerçekleştirdik. Pandemi döneminde 'kabinli taksi' projemizi hayata geçirerek hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığı ve güvenliği için sürdürülebilir bir adım attık. Tüm bu projelerimiz ve hizmetimizi iyileştirmeye yönelik yaklaşımımız yolcularımıza da yansıyor. Uygulamayı deneyimlemiş milyonlarca kullanıcımızın memnuniyet oranı yüzde 96" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ SÜRESİNCE 800 BİN KABİNLİ TAKSİ YOLCULUĞU GERÇEKLEŞTİ

Şirketin, pandemi döneminde hayata geçirdiği kabinli taksi hizmeti de 1'inci yılına günler kala 800 bin yolculuğa ev sahipliği yaptı.

Sancaklı, Kabinli Taksilere ilişkin, "Koronavirüs salgını dolayısıyla kullanıcılarımızın hijyen koşullarına azami derecede dikkat ettiğini göz önünde bulundurarak kabinli taksi uygulamasını başlattık. Şu ana kadar BiTaksi üzerinden kabinli taksilerle 2 binin üzerinde sürücü, 800 bin güvenli yolculuk gerçekleştirdi. Hem yolcularımızdan hem de sürücülerimizden çok güzel yorumlar alıyoruz. Öte yandan hayata geçirdiğimiz kampanyalar ile yolcularımıza avantajlar sağlıyoruz. Projemizin başından bu yana 250 binin üzerinde yolcumuza sürpriz olarak kabinli taksi gönderdik ve onları bu yeni hizmetimizle tanıştırdık" diye konuştu.

Kabinli taksilerde yer alan panel, tasarımı dolayısıyla tüm taksilere kolayca entegre edilebiliyor. Kabinli taksiler, ön ve arka taraf arasındaki hava geçişini engellemesinin yanı sıra arka koltuktaki yolcuların özel filtrelerle ayrılan klima ve ses izolasyonu ile konforlu şekilde yolculuk yapmasına olanak tanıyor. BiTaksi, şu an İstanbul'da 750'ye yakın kabinli taksi sayısını yaz sonuna kadar bine tamamlamayı hedefliyor.

8'İNCİ YILA ÖZEL HEDİYE FIRSATI

BiTaksi, Haziran sonuna kadar yapılacak yolculuklarda çekilişle 20 adet akıllı telefon hediye edeceğini açıkladı. Açıklamada, uygulamanın faaliyet gösterdiği İstanbul ve Ankara'da, BiTaksi ile 30 lira ve katları tutarında bireysel yolculuk yapacak tüm yolcuların her 30 lira için 1 çekilişi hakkı kazanacağı belirtildi.


8 yılda 48 milyon yolcu taşıdılar
8 yılda 48 milyon yolcu taşıdılar
8 yılda 48 milyon yolcu taşıdılar
8 yılda 48 milyon yolcu taşıdılar

Türkiye, Pandemi, Taksi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 8 yılda 48 milyon yolcu taşıdılar - Son Dakika Ekonomi


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