8 yıldır çocuklarına hem anne hem baba oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 8 yıldır çocuklarına hem anne hem baba oldu - Son Dakika

8 yıldır çocuklarına hem anne hem baba oldu

15 dakika önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Güngör Doğan (57), eşinden ayrıldıktan sonra yanına aldığı biri 1,5 diğeri 2,5 yaşında olan evlatlarına 8 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor.

8 yıldır çocuklarına hem anne hem baba oldu, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Güngör Doğan (57), eşinden ayrıldıktan sonra yanına aldığı biri 1,5 diğeri 2,5 yaşında olan evlatlarına 8 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor.


Çocukları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını 11 ve 9 yaşındaki 2 çocuğuna 8 yıldır hem anne hem baba olduğunu aktaran Güngör Doğan, "Bebekliklerinden beri iki çocuğuma da bakıyorum, eşimden ayrılalı 8 yıl oldu. 8 yıldan beri çocuklarıma hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. Hayat şartlarının tüm zorluğuna karşı hayatımı çocuklarıma adadım. Emekli maaşım olmasına rağmen iki çocuğumun birden ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyorum. Bunun için Cumhurbaşkanımızdan destek talep ediyorum" dedi.


Kendisi ile aynı durumda olan anne babalara seslenen Doğan, "Çocuk yetiştirmenin illaki zorlukları oluyor. Yeri geldi altlarını bezleyip mamalarını yedirdim, yeri geldi çamaşır makinem bozulduğunda çamaşırlarını günlerce elimde yıkadım. Ancak hiçbir zaman onlardan ayrılmayı, yurda bırakmayı aklımdan geçirmedim. Onların yüzündeki gülümseme ile hayat buldum, yorgunluklarımı unuttum. Çocuklar evin gülü ve neşesidir. Benimle aynı durumu paylaşan anne babalara tavsiyem evlatlarınıza sıkıca sarılın onları asla yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Suluova, Amasya, Anne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:34 Kaynak: İHA


Son Dakika

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun         
09:28
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz         
09:15
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi         
09:09
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var         
07:55
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu         
07:36
Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler         
04:33
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu         
03:00
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti 21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti         
01:59
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı         
01:50
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı         
01:30
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat         
00:00
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi         
23:46
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz         
23:40
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı         
23:28
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı         
22:38
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu         
22:38
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı         
22:12
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı         
22:11
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı         
21:57
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü         
21:32
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı         
21:28
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 09:50:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 yıldır çocuklarına hem anne hem baba oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]