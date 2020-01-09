8 yıldır kapalı olan müze İslam Eserleri Müzesi olacak - Son Dakika

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, 8 yıldır kapalı olan İznik Arkeoloji Müzesi'nin, İslam Eserleri Müzesi olarak 15 Mart'a kadar açılacağını söyledi.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile birlikte İznik Müzesinde incelemelerde bulunuldu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, 8 yıldır kapalı olan İznik Arkeoloji Müzesi'nin, İslam Eserleri Müzesi olarak 15 Mart'a kadar açılacağını söyledi.



İznik'te mevcut arkeoloji müzesi ise Yenişehir Kapı mevkiinde bulunan vakıflara ait araziye yapılacak. Mevcut arkeoloji müzesinin projesinin revize edilerek, bu alanda kısa zaman içerisinde yapımına başlanılacağı kaydedildi. - BURSA