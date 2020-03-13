8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf eden koca tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce ortadan kaybolan Hatice Bertan'ı (38) öldürdüğü ortaya çıkan eşi Bekir Bertan (38) tutuklandı. Hatice Bertan'ın gömülmesine yardımcı oldukları belirlenen Bertan'ın eski eşi Münevver Tayeyer ile arkadaşı Sadrettin Demir ise dün tutuklanmıştı. Hatice Bertan'ın cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışması ise sürüyor.

Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu. Kanlar içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istedi, ancak eşinin karşı çıkması üzerine odasına geçip, uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi Münevver Tayeyer ve arkadaşı Sadrettin Demir'i kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. Tayeyer ve Demir'in yardım talebini reddetmesi üzerine Bertan, çocuklarına zarar vereceği tehdidiyle ikiliyi ikna etti. Hatice Bertan'ın cesedini çarşafa saran şüpheliler, Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana gömdü.

DOSYA 8 YIL SONRA AÇILDI

Hatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı 8 yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile Münevver Tayeyer ve Sadrettin Demir'in konuşmalarından, Hatice Bertan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis , 10 Mart günü Bekir Bertan'ı Finike'de, Tayeyer ve Demir'i ise Denizli 'de gözaltına aldı.

HER YIL EŞİNİ GÖMDÜĞÜ YERDE DUA ETMİŞ

Bekir Bertan ile Antalya'ya getirilen Münevver Tayeyer ve Sadrettin Demir, polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Üçlünün zaman zaman bir araya geldiği, cinayetin ortaya çıkması halinde inkar etmeleri yönünde söz birliğine vardıkları ortaya çıktı. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike'ye götürüldü. Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Polis, Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

3 TUTUKLAMA

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Sadrettin Demir ile Münevver Tayeyer, dün sevk edildikleri Finike Adliyesi'nde, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bekir Bertan ise bugün öğle saatlerinde Finike Adliyesi'ne sevk edildi. Bekir Bertan da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği, Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki sazlık alanda kazı çalışması ise sürdürülüyor.

- Antalya