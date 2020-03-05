8 yıldır kayıptı, cinayeti jandarma ortaya çıkardı - Son Dakika

Amasya'da 8 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan 30 yaşındaki genç adamın katil zanlısı babası çıktı. Cinayeti, dosyayı tekrar incelemeye alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aydınlattı.



Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Bağlarüstü köyünde yaşayan baba Asım Sucu (61), kendisi ile annesine saldırması nedeniyle tartıştığını ifade ettiği oğlu Ahmet Sucu'nun başına vurduğu baltayla ölümüne neden oldu. Asım Sucu oğlunu önce evinin avlusuna, 5 yıl sonra da çıkarıp çuvalın içine koyduğu kemiklerini köy mezarlığına kazdığı çukura gömdü.



Kayıp Ahmet Sucu'nun akıbetiyle ilgili sürdürülen soruşturmada herhangi bir tespit yapılamazken kaybolduğu tarihin üzerinden 8 yıl geçmesi sonrası Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından tekrar incelemeye alınan dosya kapsamında araştırmalara başlandı. Ekipler, oğlunu soranlara 'Başını aldı gitti' diye yanıt veren baba Asım Sucu'nun yanı sıra anne ve kızıyla da mülakat yaptı. Oğlunun kendisine ve annesine sürekli olarak şiddet uyguladığını ifade eden Asım Sucu, 27 Mayıs 2012 günü işten döndüğünde annesini dövdüğü sırada durdurmak isterken saldırması üzerine bir anlık öfkeyle eline geçirdiği baltayı oğlunun başına vurduğunu itiraf etti.



3 yıl önce eşinin, rüyasında oğlunun babaannesi ile dedesinin yanına gömülmesini istediğini kendisine iletmesi üzerine çıkardığı kemikleri köy mezarlığında kendi annesi ve babasının mezarlarının yanına kazdığı çukura gömdüğünü itiraf eden babanın gösterdiği noktada iş makinesiyle yapılan kazıda Ahmet Sucu'ya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.



Kan donduran olayın ardından babanın yanı sıra, anne Ş.S. ve kardeşleri A.S ile E.E. gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen baba Asım Sucu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Anne Ş.S adli kontrol şartıyla, kardeşleri ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. - AMASYA