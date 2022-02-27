8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu - Son Dakika
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8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu

27.02.2022 13:14

8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 909'uncu gününe girdi.

8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 909'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 909'uncu gününde de sürüyor. 8 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, kızına dönmesi için çağrıda bulundu.

"Kızım okuyup öğretmen olacaktı"

909 gündür HDP'nin kapısında olduklarını ifade eden acılı anne Türkan Mutlu, HDP ve PKK'dan bir anne olarak evladını, Ceylan'ını istediğini dile getirdi. Mutlu, "Maalesef HDP ve PKK 8 yıldır evladımı benden alıp acı çektiriyorlar, 8 yıldır evladımı görmüyorum. Kızım okuyup öğretmen olacaktı, vatana ailesine hayırlı bir evlat olacaktı. Ama maalesef HDP ve PKK bize bu zulmü yaşattı. Allah, bizim hakkımızı bırakmasın. Ceylan kızım eğer beni görüyor veya duyuyorsan çık gel. Orada seni kandırıyorlar, devlet sana ceza vermiyor. Evde oturmadan 8 yıldır peşindeyim" dedi.

8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu
8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu
8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu - Son Dakika


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