8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı - Son Dakika

8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı

18.02.2021 14:39

8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı 77 yaşındaki Zehra Teyze 3.5 saatlik ameliyatla salığına kavuştu Zonguldak'ta soluk borusuna baskı yapan multinodüler guatr rahatsızlığı ve ilerleyen yaşı sebebiyle cerrahi müdahalede zorlu bir ameliyat geçiren 77 yaşındaki Zehra Erdoğan, Bülent...

8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı

77 yaşındaki Zehra Teyze 3.5 saatlik ameliyatla salığına kavuştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta soluk borusuna baskı yapan multinodüler guatr rahatsızlığı ve ilerleyen yaşı sebebiyle cerrahi müdahalede zorlu bir ameliyat geçiren 77 yaşındaki Zehra Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Kdz. Ereğli ilçesinde yalnız başına yaşayan 77 yaşındaki Zehra Erdoğan'ın 8 yıl önce multinodüler guatr rahatsızlığına yaşamaya başladı. Soluk borusuna baskı yapan nodül sebebiyle nefes almakta, konuşmakta zorluk yaşayan yaşlı kadın, ameliyatın riski görülmesi sebebiyle başvurduğu hastanelerde cerrahi müdahale yapılamadı. Oksijen tüpü ile yaşamaya çalışan kadın yaklaşık bir hafta önce yeniden rahatsızlandı. Oksijen değerlerinin düşmesi ve karbondioksit birikimi sebebiyle acil müdahale altına alınan Erdoğan için zorlu bir ameliyat süreci başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erdoğan, 4.5 santimetreye 7 santimetre büyüklüğündeki kitlenin 3.5 saatlik zorlu bir ameliyatla alınmasıyla yeniden sağlığına kavuştu. Yıllar sonra yeniden rahatlıkla nefes alan kadın, sevincini kendisini ameliyat eden doktorlar ile paylaştı.

77 yaşındaki hastanın ameliyatını ise ZBEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Ergin Bilgin, Dr. Deniz Baklacı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay, hemşire ve diğer sağlık personelinden oluşan ekip gerçekleştirdi.

Kitlenin soluk borusuna baskı yapması müdahaleyi zorlaştırdı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay, ameliyat süresince hastanın nefes alabilme güvenliğini sağlamanın önemine dikkat çekti. Okyay, "Bizim için önemli olan kısımlar şunlardı. Öncelikle hastadan bahsedelim. 77 yaşında kadın hastamız. Nefes darlığı şikayetiyle hastanemize başvuruyor. Üç dört gündür şikayetleri artmış. Neticede kronik obstrüktif akciğer hastalığı var. Bu da bizim için sıkıntı oluşturan bir durumdu. Ameliyata geldiğinde muayene ettiğimizde hastanın soluk borusuna basan bir kitlesi olduğunu gördük. Tomografi tetkiklerinde. Bu bizim için hakikaten önemli bir noktaydı. Çünkü anestezinin görevi ameliyat sırasınca hastanın havayolunun güvenliğini de sağlayabilmek. Bize bunu sağlayabilecek alan çok azdı. Bunu bilerek gerekli konsültasyonları isteyerek hastamızı en optimum koşulda ameliyata hazırlamaya amaçladık. Küçük bir alanda hastayı havalandırabilmeyi, havayolunu güvenlik altına almayı sağladık. Cerrahi ekibe hastamızı başarılı şekilde teslim ettik. Ameliyat süresince de herhangi bir sıkıntı olmadan ameliyatımızı sürdürdük" şeklinde konuştu.

Hastaya ameliyat kararının alınmasıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'dan yola çıkarak hastaneye ulaşan ZBEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Deniz Baklacı

"Solunum güçlüğü şikayeti nedeniyle başka bir merkezden refere edilmişti. Hasta daha önce de bu şikayetlerle çeşitli merkezlere başvurmuş. Gerek eşlik eden hastalıkları gerekse yaşı nedeniyle çok cerrahi planlanamamış bir hastaydı. Biz de acil şartlarda değerlendirdik. Ciddi bir solunum açlığı dediğimiz artık oksijen değerleri düşük karbondioksit birikimi başlamıştı hastada" diye konuştu.

"Ses teline giden sinir korundu"

ZBEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Ergin Bilgin de "Zor bir ameliyattı. Çünkü hastanın guatrı mevcut. 6-6.5 santimetre nodülleri mevcuttu. Başarılı bir entübasyon sonrasında cerrahi işleme devam ettik. Gayet başarılı bir şekilde hastanın ön tarafında soluk borusunda bası yapan tiroidini çıkarttık. Başarılı bir şekilde işlem yapıldı. Ses teline giden sinirde tiroidin iç kısmından geçmekteydi. Onu da koruyarak başarılı operasyon gerçekleştirdik. Hasta şu an takipleri yapılıyor. Nefes darlığı geçti. Serviste takip ediyoruz. Türkiye'de illa vardır belki. Ama Zonguldak'ta herhalde ilk acil tiroit diyebilirim" şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşan Zehra Erdoğan ise "En son Zonguldak'ta burada aldım soluğu. Allah hepsinden razı olsun. 8 seneden beri bu tiroit buradaymış. Allah'a bin şükür. Sesim çıkmıyordu. Şu an konuşuyorum. Nefes alamıyordum" diyerek ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı
8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı
8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı
8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı

Tıp Fakültesi, Zonguldak, Guatr, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı - Son Dakika


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