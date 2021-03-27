8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı - Son Dakika

8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı

27.03.2021 09:03

8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı 2013 yılında başlayan cami yapımı 2021 yılında devam ediyor Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde 2013 yılında temeli atılan ve 8 senedir inşaatı devam eden caminin ibadete açılamaması mahalle sakinlerini çileden çıkarttı.

8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı

2013 yılında başlayan cami yapımı 2021 yılında devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde 2013 yılında temeli atılan ve 8 senedir inşaatı devam eden caminin ibadete açılamaması mahalle sakinlerini çileden çıkarttı. Zaman zaman inşaatı duran ve bir türlü tamamlanamayan Güllük Camisi için Güllük imamı hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.

2012 yılında Güllük Mahallesi'nde, Güllük Cami Yaptırma Derneği kurulmasıyla başlayan Güllük Camisi için para toplayan cemaat ve dernek üyeleri 2013 yılında caminin temelini atarak cami inşaatına başladı. Yaklaşık 2 yıl süren inşaatın ardından cami inşaatı 2015 yılında durdu. 2017 yılında Güllük'teki camiye atanan yeni imamla birlikte cami inşaatı 2019 yılında tekrar faaliyete geçti. Zaman zaman maddi sıkıntılar nedeniyle duran cami inşaatı tekrar geçtiğimiz ay durdu. Yaklaşık 8 yıldır bir türlü tamamlanamayan caminin kaba işçiliği biterken ince işçilikleri ve dış kaplaması yarıda kaldı. Bir türlü tamamlanamayan cami, cemaati de çileden çıkardı. Hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yaptırılan cami yapımı tekrar yavaşlamaya başladı.

Hayırseverlerden yardım bekliyoruz

Güllük Cami imamı Mehmet Sena Çarboğa "2017 yılında Güllük camisine göreve başladım. Biz buraya geldikten sonra bizden önceki arkadaşlar bu caminin yapımı ile ilgili uğraşmışlar ama 2 yıl dernek ara vermiş ama biz bu bayrağı devraldık. Şu anda 3 yıldır hayırseverlerle beraber Allah'a iman edenlerin secde edecekleri şu güzel mekanı yeniden yapmak için bir dernek oluşturduk. Şu an camimizin kubbeleriyle, nakkaşları bitti. Caminin halıları serilecek, biz bunları talep edeceğiz hayır severlerden. Dış cephesinde montajlama ile ilgili bir sıkıntımız var. Mozaik olmasına karar verdik. İnşallah hayır severler olursa o işi de tamamlayacağız. Güllük mahallesine mutlaka bir cami gerekiyor. Şu anda görev yaptığım camide yer yok. Yazın zaten yer olmuyor. Yazın gelen yerli turistle beraber nüfus 2 katına çıkıyor ve camide yer kalmıyor. Şu anki camimiz 250 kişi kapasiteli Güllük Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor. Biz buradayız, buranın bekçisiyiz, beraber omuz omuza vererek biz çok güzel duygularla bu işe başladık, hayırsever vatandaşlarımızdan yardım talep ediyoruz. İnşallah yardımlar ulaşırsa Ramazan bayramına camiyi açacağız" dedi.

8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı
8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı
8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı
8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı
8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı
8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı

Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı - Son Dakika


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