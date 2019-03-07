8 Yıldır Yol Kenarındaki Ağaçları Gönüllü Aşılıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesi Eskigediz beldesinde 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, yol kenarlarındaki yabani erik ve armut ağaçlarını gönüllü olarak aşılıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Eskigediz beldesinde 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, yol kenarlarındaki yabani erik ve armut ağaçlarını gönüllü olarak aşılıyor.



Elinde testeresi, soğuk havaya aldırmadan aşılama yapan İbrahim Yılmaz, Eskigediz beldesinin meyve zengini olması için şimdiden elini taşın altına koyan gönüllü bir vatandaş. Budama malzemelerini alıp hergün köy yollarına düşüyor. Yol kenarlarında gördüğü yabani armut ve erik ağaçlarına aşı yapıyor. Yıllar önce aşıladığı ağaçların meyvelerini yiyenleri gördüğü zaman çok mutlu olduğunu kaydeden Yıldız, "Aslen Gediz Akkaya köyündenim. Kış sonunda, bahar başında buralara gelerek yollarda geziyorum. 8 yıldır gördüğün yabani ağaçları meyvesi yenilenlerle aşılıyorum. Gezmeyi ve bu işi gönüllü olarak yapmayı seviyorum. Aşıladığım bir çok ağaç meyve vermeye başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. Özellikle kayısı ve şeftali bölge toprağına uygun. Bende bu aşıları yapıyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

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