Son Dakika Haberleri: 8 Yıllık Esaret Türkiye Sayesinde Son Buldu

8 Yıllık Esaret Türkiye Sayesinde Son Buldu

1 saat önce

8 Yıllık esaret Türkiye sayesinde son buldu Sudanlı aile Türkiye sayesinde ülkesine gittiİSTANBUL - Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde mahsur kalan 4 çocuk annesi Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı çalışması sonucunda...

8 Yıllık esaret Türkiye sayesinde son buldu
Sudanlı aile Türkiye sayesinde ülkesine gitti

İSTANBUL - Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde mahsur kalan 4 çocuk annesi Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı çalışması sonucunda Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gitti.
Suriye'nin İdlib kentinde bundan yaklaşık 8 yıl önce iç savaşın başlamasından sonra, mahsur kalan ve eşinden 2 yıl önce ayrıldığı için 4 çocuğuyla birlikte tek başına yaşam mücadelesi veren Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve Sudan'ın işbirliğinde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da desteğiyle İdlib'den çıkarıldı. İdlib'den önce Türkiye'nin sınır kenti Hatay'a getirilen Hano, buradan ülkesine gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Hano'yu Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine uğurlamak üzere Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani tarafından karşıladı.
"Herkese çok teşekkür ediyorum"
Suriye'de hayatta kalmak için çeşitli yerlerde çalıştığını belirten ve herkese çok teşekkür eden Hano, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımıyla Suriye'den çocuklarımla birlikte çıktık. Kendimizi güvenli bir şekilde hissetmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a şükür babam, annem ve kardeşlerim var. Onlar da beni bekliyor. Fırınlarda çalıştım, evlerde çalıştım. Yapılan insani yardımlarla uzun süre ayakta kalabildim" diye konuştu.
" Türkiye'ye ve İHH'ya çok teşekkür ederim "
Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani de Sudan adına teşekkürlerini belirterek, "Sudan adına Türkiye'ye ve İHH'ya çok teşekkür ederim. Aile Suriye'deydi. Güvenlik sorunu yaşamaktaydı. Bundan dolayı bizden de Sudan'a gelmek için yardım istediler. Bizim Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Türk Güvenlik güçlerinin de desteğiyle İdlib'den çıkardık. Birkaç saat sonra da Sudan'a gidecekler. Suriye'de yaşananlardan dolayı eşinden ayrıldı. Aile mağdur olmuş durumda. Tabi biz de yardımcı olacağız. Ortak bir işbirliğiyle buradan çıkardık. Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirlikleri iyi durumda. Daha da iyi bir yere getireceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

İdlib, Suriye, Türkiye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maç Sonunda Tzavellas'ın Yüzüne Tüküren Mbaye Diagne, Kırmızı Kart Gördü Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor'a 1-0 Yenildi

Fenerbahçeli Taraftarlar, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Islıkladı Ümraniyespor'a Galibiyeti Getiren Golü Atan Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe Altyapısında Yetişmesi Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 00:29:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Yıllık Esaret Türkiye Sayesinde Son Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]