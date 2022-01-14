Yüreğir'de 8 yıldır yaşanan imar sorunu çözüldü - Son Dakika

Yüreğir ilçesinde Koza ve Yeşilbağlar mahallelerinde 2014 yılında ilan edilen rezerv yapı alanı iptal edilerek yaşanan imar sorunu çözüme kavuşturuldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Koza ve Yeşilbağlar mahallelerinde yaklaşık 75 hektarlık alanda 2014 yılında rezerv yapı alanı ilan edilmesi ve sürecin uzaması nedeniyle vatandaşlar sorun yaşadı.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yaptığı girişimler sonucu rezerv yapı alanı iptal edildi. Bölge, yapılan imar değişikliğinin belediye meclisinde kabul edilmesiyle yeniden imara açıldı.
Belediye Başkanı Kocaispir, bölgede mülkiyet sahiplerinin belediyeye başvurarak imar durumu alıp yapı ruhsat işlemlerine başlayabileceklerini bildirdi.
Kocaispir, "Koza ve Yeşilbağlar mahallelerimizde kangrene dönüşen sorunu çözmenin ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. " ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinleri de Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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