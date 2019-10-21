8 yıllık kadavra törenle toprağa verildi

Emekli öğretmen Nevzat hocanın bedeni 8 yılda 4 bin 800 tıp öğrencisine hizmet etti

Cenazesi yıllarca tıp eğitiminde kadavra olarak kullanıldı.

Nevzat hocayı eğitimden ölüm de ayıramadı

ESOGÜ Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden: "Nevzat hocanın öldükten sonra öğrencilere hizmet etme düşüncesi dikkate değer gayrettir"

"Kadavra yurt dışında daha fazla"

"Nevzat hoca Türkiye'ye örnek bir davranış sergilemiştir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 8 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti üzerine bedenini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl, 4 bin 800 doktor adayına ışık olduktan sonra düzenlenen törenle toprağa verildi.

Eskişehir'de 2011 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybeden emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl, ölmeden önce tıp fakültesinde eğitim gören doktor adayları için vücudunu kadavra olarak bağışladı. Bekar olan Deringöl'ün bu kararına yakınları da onay verdikten sonra 30 Haziran 2011 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalında tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Deringöl'ün vücudu öğrenciler tarafından derslerde kullanılmaya başlandı. Kadavra, aradan geçen 8 yılda yaklaşık 4 bin 800 doktor adayı tarafından kullanıldı. Kadavra üzerinde çalışan doktor adayları yıllardır Nevzat hocanın bedeninde yeni şeyler öğrenirken Deringöl de bu süreçte birçok öğrenciyi mezun etmiş oldu. Kadavra bulunmakta güçlük çekilen Türkiye'de yurt dışından yaklaşık 130 bin liraya kadavra ithal ediliyor.

Emekli öğretmen Nevzat Deringöl için 8 yıl önce getirilen Anatomi Anabilim Dalında veda töreni düzenlendi. Tören öncesinde tabuta beyaz önlükler serilerek, doktor adayları Nevzat Deringöl'e saygılarını gösterdi. Törene, Deringöl'ün yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve bedeni ile hizmet ettiği öğrencileri katıldı. Törende konuşan Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, konuşmasının başında kadavralar hakkında bilgi verdi. Yurt dışında kadavra sayısının Türkiye'ye oranla fazla olduğuna dikkat çeken Özden, "Biz gelen kadavralarımıza öğrencilerimize daha faydalı olması için dikkatli davranıyoruz. Kendisini Türk toplumuna bağışlamış insanların haricinde ithal kadavrada alıyoruz. Nevzat Deringöl gibi öğretmenlerin topluma örnek olmak amacıyla kendisini bağışlaması hem Eskişehir için hem de Türkiye için örnek bir davranış. Tabi diğer illerimiz de de bu tür davranışlar mevcut olmakla birlikte, yurt dışına göre az miktardadır" dedi.

"8 yılda 4 bin 800 öğrencinin eli değmiş ve çalışmıştır"

'Nevzat hocanın da bir eğitimci olması, öldükten sonrada bedeni ile öğrencilere hizmet etme düşüncesi çok dikkate değer bir gayrettir' diyen Özden, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kendisinin 8 yıl gibi bir kadavra çalışmasında katkısı olmuştur. Adım adım, kas yapısını daha sonra ki yıllarda damar ve sinir yapısını daha sonra organlarını, bu şekilde gayet verimli bir kullanımla öğrencilerimize faydalı olmaya çalıştık. Ama burada faydalı olma, Nevzat beyin kendisini bağış sürecinden sonra başlamıştır. 8 yılda düşündüğümüzde yaklaşık 4 bin 800 öğrencinin mutlaka eli değmiştir. Çalışmıştır. Bu 4 bin 800 öğrenci doktor adayıdır."

"Nevzat hoca bilim ve tıp alanında bir adım fazlasını yaptı"

Törende konuşan Nevzat Deringöl'ün bir arkadaşı ise düşüncelerini şöyle dile getirdi;

"Nevzat hoca, iyi bir eğiticiydi. Bilimden, insanlıktan, barıştan hiç ayrılmadı. Öldükten sonra bile, insanlık, bilim ve tıp alanında ne gerekiyorsa üzerine düşen bir adım fazlasını yaptı. Hocam huzuruna hepimiz geldik. Son sözümüz rahat uyu."

Tören ardından Nevzat Deringöl'ün cenazesi Asri Mezarlığa getirildi. Burada tıp fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve yakınları tarafından toprağa verildi.