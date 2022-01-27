SPOR 80 bin Euro'luk golf turnuvası 1 günlük kar engelinden sonra başladı - Son Dakika

80 bin Euro'luk golf turnuvası 1 günlük kar engelinden sonra başladı

Adem AKALAN - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA) - Antalya'ya 29 yıl sonra yağan kar nedeniyle ertelenen 80 bin Euro ödüllü gol turnuvası bir günlük aranın ardından başladı.

Antalya'da 29 yıl sonra yağan kar spor turizmini de etkiledi. Dün sabah yaklaşık 1 saat boyunca yağan kar, yalnızca golf ve futbol sahalarında tuttu. Golf sahalarında kar birikince yerli ve yabancı golf sporcuları, atış yapamadan sahalardan ayrılmak zorunda kaldı. 80 bin Euro ödüllü 23'üncü Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası da ertelendi. Turnuva karın erimesiyle bir gün sonra başladı. Turnuvada 24 ülkeden profesyonel ve amatör 228 sporcu mücadele ederken, Simon John Dyson, Carly Booth, Damien Mc Grane, Simon Thornton gibi profesyonel golfçüler de katıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ 4 GOLFÇÜ

Turnuvayı kardan dolayı bir günlük iptalin ardından tekrar başlattıklarını belirten turnuva direktörü Bekir Kara, "Bugün gecikmeyle de olsa turnuvamızı başlattık. Bütün oyuncular sahaya çıktı. Turnuvamıza 24 ülkeden 228 sporcu katıldı. Profesyonel oyuncular toplamda 80 bin Euro'luk para ödülü için yarışacak. Dünyaca ünlü 4 golfçü de burada yarışacak. Avrupa ve dünyadaki golfçülerin gözü bu hafta burada olacak" dedi.

KAR YAĞIŞINI BEKLEMİYORLARDI

Sahaların oynamaya uygun hale getirildiğini dile getiren Kara, "Kar eridi ve sahalar oynanacak duruma geldi. Kardan dolayı oyuncular dün ciddi bir şok yaşadı. Kar Antalya için beklemedikleri bir şeydi. Antalya denildiği zaman deniz, kum ve güneş akıllarına gelirken, karla karlaşınca çok şaşırdılar. Hepsi çok mutlu ve çok iyi ağırlıyoruz. Türk misafirperverliğini uyguluyoruz" diye konuştu.