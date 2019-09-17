Son Dakika Haberleri: 80 bin kişi "UYUMA"dı
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80 bin kişi "UYUMA"dı

1 saat önce

Uyuşturucu satıcılarını tek tuşla ihbar etmeye imkan sağlayan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonuna (UYUMA) bir yılda yaklaşık 80 bin kişi kayıt oldu.

80 bin kişi

Uyuşturucu satıcılarını tek tuşla ihbar etmeye imkan sağlayan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonuna (UYUMA) bir yılda yaklaşık 80 bin kişi kayıt oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından, geçen yıl Eylül ayında vatandaşların kullanımına sunulan UYUMA uygulamasına ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Paylaşıma göre, bir yılda 79 bin 436 kişi uygulamayı akıllı telefonuna indirerek kayıt oluşturdu.

Uygulamaya en fazla kayıt, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yapıldı. İstanbul'dan 17 bin 720 kişi uygulamaya kaydoldu.

İstanbul'u 7 bin 608 ile Ankara, 5 bin 584 ile Adana, 3 bin 323 ile Mersin, 3 bin 256 ile Muğla takip etti.

Uygulamayı kullanan vatandaşlar, gördükleri uyuşturucu satışını ihbar ederek uyuşturucuyla mücadeleye destek oldu.

Uygulamanın kullanımı

Vatandaşlar, sanal marketlerden indirdikleri uygulamayı kişisel bilgilerini kaydettikten sonra kullanmaya başlıyor.

Sokakta gördüğü uyuşturucu satışını polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor.

Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor ve ihbarda bulunan kişinin kimliği kesinlikle gizli tutuluyor.

Herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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