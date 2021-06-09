ANTALYA 80 BİN LİRALIK ALTINI BULUP, SAHİBİNE ULAŞTIRAN İŞÇİYE ÖDÜL - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde temizlik işçisi Mahmut Şahin, yol kenarında içinde 80 bin lira değerinde altın olan çanta buldu.

Şahin'in polise ulaştırdığı çanta sahibi bulunarak teslim edildi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Mahmut Şahin'i makamında ağırlayıp ödüllendirdi.

Gazipaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Şahin, dün öğleden sonra görev yeri olan Yeni Mahalle'de süpürgeyle temizlik yaparken, yol kenarında bir çanta buldu. Çantanın içini kontrol ettiğinde 3 altın bilezik olduğunu fark eden Mahmut Şahin, hemen Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek sahibinin bulunması için çantayı teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü içinde yaklaşık 80 bin lira değerinde altın bulunan çantanın sahibini bulmak için araştırma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından polis çantayı bir kadının düşürdüğünü belirledi. Sahibine ulaşan polis çantayı ve içindeki altınların teslim etti.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün temizlik görevlisi Mahmut Şahin'i makamında ağırlayıp ödüllendirdi. Başkan Mehmet Ali Yılmaz, "Arkadaşımızın bu duyarlı ve onurlu davranışı, Gazipaşa Belediyesi olarak hepimizi çok gururlandırdı. Vicdani sorumluluğunu yerine getirerek bizleri mutlu eden değerli arkadaşımıza, bizim de küçük bir hediyemiz var. Kabul ederse çok seviniriz. Sizlerin huzurunda bu güzel davranışı için kendisine çok teşekkür ediyor; sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum" dedi. Başkan Yılmaz daha sonra Mahmut Şahin'e çeyrek altın, plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Mahmut Şahin de "Süpürge yaparken yerde bir çanta buldum. Çantayı açtığımda içinde altın bilezik olduğunu gördüm. Sahibini bulabilmek için çantayı hemen emniyete götürdüm. Bu benim vatandaşlık görevim. Çantanın sahibi bulunup teslim edilmiş. Çok mutluyum. Ben daha önce de çalışırken para bulmuştum. Onu da emniyete hemen götürmüştüm. Emniyetimiz de sahibine ulaştırmıştı. Ben ekmeğimi çok şükür belediyemizden kazanıyorum. Kimsenin malını almam. Allah herkese helal ekmek yemeyi nasip etsin" diye konuştu.