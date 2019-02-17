Son Dakika Haberleri: 80 Bin Liralık Kabloları Çaldılar

80 Bin Liralık Kabloları Çaldılar

1 saat önce

Bursa'da yaklaşık 80 bin lira olduğu tahmin edilen bin 500 metrelik elektrik kablolarını hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı.

80 Bin Liralık Kabloları Çaldılar, System.String[]
Bursa'da yaklaşık 80 bin lira olduğu tahmin edilen bin 500 metrelik elektrik kablolarını hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gencali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yenileme çalışmalarını fırsat bilen hırsız veya hırsızlar, kabloları alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen UEDAŞ ekipleri, yaklaşım 80 bin liralık bin 500 metrelik kablonun çalındığı tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalleli güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa
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