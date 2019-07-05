Son Dakika Haberleri: 80 bin üzeri katılımcı bekleniyor!
Son Dakika Güncel Haber

80 bin üzeri katılımcı bekleniyor!

8 dakika önce

Trakya Bölgesi'nin ilk müzik festivali olan ve Orfe Organizasyon imzasıyla bu sene üçüncüsü düzenlenen Trakya Fest'e 80 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

80 bin üzeri katılımcı bekleniyor!, System.String[]

Birbirinden farklı etkinlikler ve başarılı performanslara ev sahipliği yaparak katılımcılara eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanan Trakya Fest, Trakya Bölgesi'nin en büyük festivali imzası taşıyor.

''Tüm Renkleri Buluşturan Festival'' sloganıyla her yıl yenilenen ve her kesimden insana hitap etmeyi hedefleyen Orfe Organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları ağırlayarak müzik ve eğlence dolu 4 gün yaşatacak.

18 ile 21 Temmuz tarihlerinde şehir merkezine 7 dakika uzaklıkta bulunan, doğa harikası Uzunkum'da gerçekleşecek olan festivalde, bu sene sahne alacak isimler ise şu şekilde:

Aslı Gökyokuş, Ayo&Teo, Bedük, Ben Fero, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Cihan Mürtezaoğlu, Crew Project, Deniz Tekin, Dolu Kadehi Ters Tut, Edis, Emir Can İğrek, Ezhel, Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gencer Savaş ve Orkestrası, Jehan Barbur, Kahraman Deniz, Melek Mosso, Mor ve Ötesi, Nova Norda, Ozbi ft. Gülce Duru, Pera, RockA, Seksendört, Selçuk Balcı, Suzan Kardeş, TNK,Ufuk Beydemir, Yüksek Sadakat, Yüzyüzeyken Konuşuruz, YÖKŞ.

Türkiye'den farklı tarzlarda başarılı sanatçıların yanı sıra Amerikalı ünlü ikili Ayo&Teo'da festival sahnesinde yer alacak isimlerden olacak. Dünya çapında tanınan ve 600 milyonu geçkin izlenme rakamlarına sahip Ayo&Teo'nun katılımcılar için sürprizleri heyecanla bekleniyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında festival alanında Engelsiz Sahne isimli özel bir sahne oluşturulacak ve aynı zamanda sokak hayvanlarına bağış stantlarıyla destek verilecek.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:48 Kaynak: Bültenler
Trakya Bölgesi, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 10:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 80 bin üzeri katılımcı bekleniyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]