Üye Girişi
80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam! - Son Dakika

80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam!

27.01.2022 13:52

Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısının 80 bin seviyelerine yaklaşması sonrasında yarıyıl tatilinin uzayabileceği iddiaları gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Özer, "Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüz yüze eğitime devam edeceğiz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 434 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Virüs nedeniyle 188 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan bakanlığın korkutan verileri sonrası akıllara "Yarıyıl tatili uzatılacak mı?" soruları geldi.

"NEDEN AKILLARA İLK OLARAK OKULLAR GELİYOR?"

Gündemdeki iddiaya Antalya'da düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmayla yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular; acaba tatil uzayacak mı? Ben de bu soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar ve AVM'ler değildir?" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE SON 20 YILDA EĞİTİMDE ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜMÜ HAYATA GEÇİRDİ"

20 yılda eğitimde çok önemli bir dönüşümü hayata geçiren nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bakan Özer, "Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları inanılmaz derecede yükseldi. Çok sayıda okullar ve derslikler yapıldı. Öğretmen sayısı arttı. An itibariyle 18 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk. Burada özel öğretim kurumlarının da önemli payı var. Biz sizleri ayrı olarak değerlendirmiyoruz. Sizleri beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız olarak değerlendiriyoruz. Sizlerin sorunlarını çözmek için de imkanlarımızı sonuna kadar kullanmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren en başarılı olduğu noktalardan bir tanesi eğitim ve ilköğretimdir" dedi.

"OKULLAŞMA ORANI BUGÜN YÜZDE 89'LARA ULAŞTI"

2000'li yıllarda ortaöğretimde okullaşma oranlarının yüzde 44'lerde iken bugün yüzde 89'lara ulaştığını aktaran Özer, "Yükseköğretimde yüzde 14'lerden yüzde 44'lere ulaştı. Önemli olan beşeri sermayemizin kapsayıcılığı arttırmak için eğitimi ulaşılır kılmaktır. Okullar arası başarı farkını azaltmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için 3 tane ana konu üzerinde ağırlık veriyoruz. Birincisi okul öncesi eğitime erişimi arttırmak, ikincisi okulların imkan farklılığını azaltmak ve son olarak öğretmenlerimize çok yönlü mesleki gelişimleri için destek vermektir. Bu hedeflere ulaşmak için öncelikle okul öncesinde 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 14'den yüzde 50'ye 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'lerden yüzde 70'lere ve 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'inden yüzde 100'e çıkarmayı hedefledik" açıklamasına yer verdi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Özer konuşmasında, "2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlerine katılan öğretmenlerimiz sayısı 1.1 milyon iken 2021 yılının sonunda bu sayı 2.50 milyona çıktı. Bir öğretmen birden fazla eğitime katıldı. Öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 93.4 saat oldu. Bir önce 40 saatlerindeydi. Öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Okul bazlı öğretmen eğitimine geçeceğiz. Okulun bir tarafta fiziki imkanlarını iyileştirirken diğer taraftan okullarımız mevcut öğretmenlerin eğitim taleplerini bize bildirilecek biz de finansman sağlayacağız. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle öğretmenlik meslek kanunu hazırlanarak tüm paydaşların görüşleri alınarak meclise teklif olarak verildi. Mecliste genel görüşmeler başladı. 60 yıllık nihayete ermiş olacak. Öğretmenlik meslek kanunun ile tartışmalara baktığımıza zaman herkesin farklı görüşleri var. Bir başlangıç yapılması gerekiyordu. Bu asgari bir uzlaşı metnidir" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR (1)
500

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam! - Son Dakika


Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor         
17:33
Boynu kırılan Gamze'nin ölümüyle ilgili tutuklanan anneden tuhaf ifade: Kızımın çikolataya alerjisi vardı Boynu kırılan Gamze'nin ölümüyle ilgili tutuklanan anneden tuhaf ifade: Kızımın çikolataya alerjisi vardı         
16:43
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
17:33 Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor
17:31 Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi
17:29 Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
17:29 ABD ekonomisi son 38 yılın en güçlü büyümesini yaşadı
17:26 Son Dakika: Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver görevden alındı
17:18 Canlı yayında kaçak parfüm satışı yaparken polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada
17:17 THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu
17:09 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü
17:07 Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı!
16:56 Polonya'da ticareti yasak 42 adet timsah derisi ele geçirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 17:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: 80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement