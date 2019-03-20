Son Dakika Haberleri: 80 Darbesinde Görevden Alınan Eski Başkan Göral, Hayatını Kaybetti

80 Darbesinde Görevden Alınan Eski Başkan Göral, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 yıl belediye başkanlığı yapan ve 1980 askeri darbesinde görevden alınan 82 yaşındaki Mahmut Göral, hayatını kaybetti.

80 Darbesinde Görevden Alınan Eski Başkan Göral, Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 yıl belediye başkanlığı yapan ve 1980 askeri darbesinde görevden alınan 82 yaşındaki Mahmut Göral, hayatını kaybetti.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki Genç eski belediye başkanı Mahmut Görel, sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Göral'ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Göral, 1977 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet Partisi'nden aday olmuş ve belediye başkanı olarak seçilmişti. İlçe belediye başkanlık görevinin 3'üncü yılında 1980 Askeri Darbesi'nde görevden alınan Göral, ilçenin ileri gelenlerinden biri haline gelmişti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Bingöl, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı Metrobüs ve Otobüsler, Genç Kadının Sığınma Yeri Oldu Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, Taziyeleri Kabul Ederken Fenalaştı Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 15:31:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 80 Darbesinde Görevden Alınan Eski Başkan Göral, Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]