80 dönümlük alanda balyaya hazırlanan otlar alev alev yandı - Son Dakika

80 dönümlük alanda balyaya hazırlanan otlar alev alev yandı

80 dönümlük alanda balyaya hazırlanan otlar alev alev yandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 80 dönümlük arazide saman balyası için hazırlanan saplar alev alev yandı.

80 dönümlük alanda balyaya hazırlanan otlar alev alev yandı

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 80 dönümlük arazide saman balyası için hazırlanan saplar alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çimendere kırsalında bulunan yeni otoyol inşaatı şantiyesi yakınlarında anız yangını çıktı. Saman balyasına dönüştürülmek üzere bağlama aşamasına getirilen saplar bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangın, bölgeye gelen orman işletme, itfaiye ve yol inşaatında faaliyet gösteren araçların müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 80 dönümü aşkın anız alanı ve içinde bağlanacak samanlar küle döndü.

TEM Otoyolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 80 dönümlük alanda balyaya hazırlanan otlar alev alev yandı - Son Dakika
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