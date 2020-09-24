80 genç üniversite hayaline belediye aracılığı ile ulaştı - Son Dakika

80 genç üniversite hayaline belediye aracılığı ile ulaştı

80 genç üniversite hayaline belediye aracılığı ile ulaştı Afyonkarahisar Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen "Mezun Destekleme ve Yetiştirme Kursları"nda eğitim gören 80'e yakın öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınavında başarı...

80 genç üniversite hayaline belediye aracılığı ile ulaştı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen "Mezun Destekleme ve Yetiştirme Kursları"nda eğitim gören 80'e yakın öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınavında başarı göstererek üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştirildi.

Öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Akın, Rehber Öğretmen İbrahim Eser Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akın,

2019 Ekim ayında başlayan destekleme ve yetiştirme kurslarının karşılığını bulduğunu söyledi. Akın, "Sizlerin destekleri, öğretmenlerimizin gayretleriyle öğrencilerimiz artık üniversiteli oldu. Desteğinizi bu sene de görüyoruz. Bu sene de 85 öğrencimizle kurslara başladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yaprak testler ve deneme kitapları Belediyemiz tarafından tedarik edildi, kendilerine dağıttık. Öğrencilerimiz heyecanla çalışıyor. Karşılığını hem millet,hem de kent olarak inşallah alacağız" dedi.

"Bu yılda öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya yine hazırız"

Başkan Zeybek ise kursların düzenlenmesinde emeği geçen rehber hocaları ve gönüllülük esasına bağlı çalışan öğretmenlere teşekkür etti. Belediye olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Zeybek; " Geçen yıl Halk Eğitim Merkezi'nden böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. 500 öğrencimiz arasından 80'e yakın öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Bu bizim için gurur vesilesi. Öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu yılda öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya yine hazırız" dedi.

Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim gören öğrencileri de unutmadıklarını kaydeden Başkan Zeybek; "Bu noktada imkanı olmayan ihtiyaç sahibi ailelerimize 'Askıda Tablet ve TV Kampanyası" başlattık. İnşallah bu kampanyamızda da el birliği ile başarıya ulaşacağız. Bu vesileyle üniversiteyi kazanan kardeşlerimize sonsuz başarılar diliyorum, eğitim hayatlarının sonunda ailelerine, ülkelerine ve Afyonkarahisar'a hayırlı evlat olmalarını yürekten temenni ediyorum" dedi.

80 genç üniversite hayaline belediye aracılığı ile ulaştı

Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Üniversite, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80 genç üniversite hayaline belediye aracılığı ile ulaştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım         
18:48
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 20:14:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 80 genç üniversite hayaline belediye aracılığı ile ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei