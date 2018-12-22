Son Dakika Haberleri: 80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir

80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir

3 saat önce

Brüksel'de sarı yelekliler hayat pahalılığı ve yönetimi protesto için biraraya geldi.

80 Göstericiye Karşı, 500'e Yakın Polis, 40 Polis Aracı, 2 Toma ve Helikopterle Tedbir, System.String[]
Brüksel'de sarı yelekliler hayat pahalılığı ve yönetimi protesto için biraraya geldi.

Yaklaşık 80 kişilik grup, Saınt Josse bölgesinde Nord Tren istasyonu çevresinde buluştu. Göstericiler, polis eşliğinde AB Komisyonu binasının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürümek istedi. Polis, eylemcileri çember içine alarak Place Rogier Meydanı'ndan öteye gitmesine müsaade etmedi. 80 göstericiye karşı, polis ekipleri 500 personel, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir aldı. Grup bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

GÖSTERİCİLER AB KOMİSYONU BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Başkent Brüksel'de 16 Aralık'ta göçmen karşıtı yürüyüş yapan yaklaşık 5 bin aşırı sağcı, Avrupa Birliği Komisyonu binasına girmeye çalışmış, polisle çatışmıştı. Yaşanan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış; AB binasının camları kırılmıştı. - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:29 Kaynak: DHA

Brüksel, Avrupa Birliği, Polis, Dünya
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