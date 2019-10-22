80 gram eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde Kahramanmaraş Gaziantep kara yolunda uygulama yapan ilçe jandarma ekipleri şüphelendikleri 34 JIH 04 plakalı otomobili durdurarak, arama yaptı.

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