80 gün süren çalışmalar sonucunda 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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80 gün süren çalışmalar sonucunda 11 terörist etkisiz hale getirildi

09.05.2022 17:14

Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca bugün tamamlanan operasyonda aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 'ara-bul-yok et' taktiğiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında 19 Şubat tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu" başlattı.

100 METRE UZUNLUĞUNDA, 28 METRE DERİNLİĞİNDE MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının emir komutasında jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1592 personel ve 82 timin görev aldığı operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde, "Y" harfi şeklindeki mağara tespit edildi.

PKK'ya ağır darbe! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERİLDİ

Teröristlerin barındığı mağarayı çembere alan güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın noktalar bombalandı. 100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 kilometre yol yapıldı, 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihaz bölgeye sevk edildi.

PKK'ya ağır darbe! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi

ÇALIŞMALAR 80 GÜN SÜRDÜ

80 gün süren çalışmalar sonucu bölgeden 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkartılarak yer altı mağarası bulundu. Komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yer altı sığınakları tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, operasyonla ilgili bilgi aldı ve birliklere moral verdi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugün tamamlanan operasyonda aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 28 sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 mayın-EYP, 2 termal dürbün, 2 silah üstü dürbün, 2 büyük ve 4 küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Terörist, Jandarma, Ağrı, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 80 gün süren çalışmalar sonucunda 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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